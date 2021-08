An Sachsens Hochschulen werden mehr Studienplätze für Informatik, Lehramt und Medizin eingerichtet. Wissenschaftsminister Sebastian Gemkow (CDU) begründet das mit dem steigenden Bedarf an Fachkräften. Der LVZ liegen erste Details vor – so sollen in Leipzig künftig auch angehende Berufsschullehrer studieren.