Sachsen sucht den Unternehmer des Jahres – neuer Sonderpreis für besten Arbeitgeber

Der Wirtschaftspreis „ Sachsens Unternehmer des Jahres“ startet in seine 15. Saison. Ab Samstag können sich Unternehmen aus dem Freistaat wieder um den wichtigsten Wirtschaftspreis Sachsen bewerben. Und es gibt sogar eine Neuerung: In einer neuen Sonderkategorie wird der beste Arbeitgeber geehrt. Die Leipziger Volkszeitung beteiligt sich zum zweiten Malan dem Wettbewerb. Neben der LVZ sind auch die Sächsische Zeitung aus Dresden, die Freie Presse aus Chemnitz und der MDR dabei.

Im Mittelpunkt stehen sächsische Erfolgsgeschichten: Personen, die mit Engagement, Kreativität und Mut alltäglich Sachsens wirtschaftliches Potenzial demonstrieren. Kluge Ideen, die sich zu einer nachgefragten Dienstleistung oder einem überzeugenden Produkt entwickeln. Bodenständigkeit und Verwurzelung, die in sozialem Engagement oder wegweisender Umweltarbeit gipfeln. Zwei Generationen, die erfolgreich den Weg in die Zukunft gehen. Das alles würdigt der Wettbewerb.

Bewerbungsfrist läuft bis 7. Februar 2020

Bis 7. Februar 2020 können sich Unternehmerinnen und Unternehmer online bewerben oder vorgeschlagen werden, etwa von Kammern, Kunden oder Geschäftspartnern. Die Hürden sind überschaubar: Die Firma muss mindestens zehn Mitarbeiter haben, 500 000 Euro Jahresumsatz erreichen, fünf Jahre am Markt sein; der Unternehmer ist selbst am Unternehmen beteiligt und es ist mehrheitlich in Privatbesitz.

Wichtigstes Auszeichnungskriterium ist eine besondere unternehmerische Leistung im Jahr 2019 – zum Beispiel Erhalt oder Schaffung von Jobs, Lehrstellen, Innovationen, Akquisitionen, Engagement für die Region oder auch eine erfolgreiche Krisenbewältigung.

Neuer Sonderpreis für besten Arbeitgeber

Besonderes Augenmerk wird in diesem Jahr auf herausragende Leistungen bei der Mitarbeitergewinnung und -bindung gelegt, die in der neuen Sonderkategorie „FokusX – bester Arbeitgeber“ gewürdigt werden. Dabei geht es zum Beispiel um Arbeitsumfeld, Gesundheit, Mitarbeiterentwicklung, Unternehmenskultur, Vorteile für Beschäftigte.

Zusätzlich gibt es zum vierten Mal den Sonderpreis „ Sachsen gründet – Start-up 2020“ für den besten Newcomer. Bewerber müssen ihre Firma zwischen Januar 2015 und Dezember 2018 gegründet haben, eine tolle Geschäftsidee und einen überzeugenden Businessplan vorweisen.

Eine elfköpfige Jury entscheidet dann, wer am Ende ausgezeichnet wird. Der Sieger wird im Mai bei einer Gala in der Gläsernen VW-Manufaktur in Dresden geehrt. Dort fällt dann auch die Entscheidung, wer den Start-up-Sonderpreis erhält. Denn hier trifft die Jury nur eine Vorauswahl, über den Sieger entscheiden dann die Besucher der Gala.

Holger Födisch holt Preis 2019 nach Leipzig

Im vergangene Jahr gelang Unternehmen aus Leipzig gleich ein Doppelerfolg: Der Hauptpreis ging an Holger Födisch von Dr. Födisch Umweltmesstechnik aus Markranstädt. Auf der Gala in Dresden wurde ihm „Die Träumende“, eine vergoldete Bronzestatue von Malgorzata Chodakowska, überreicht – und zwar auf Dauer und nicht nur als Leihgabe, denn es ist kein Wanderpokal.

Der zweite Preisträger aus Leipzig war Wilfried Hänchen von der Unternehmensgruppe Hänchen, die vor allem Schulen, Kitas, Seniorenheime und Krankenhäuser mit Essen versorgt. Er wurde mit dem Sonderpreis für sein Lebenswerk ausgezeichnet.

Von Frank Johannsen und Michael Rothe