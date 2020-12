Berlin

Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier ( CDU) und Sachsens Wirtschaftsminister Martin Dulig ( SPD) setzen sich gemeinsam für stärkere Hilfen für die sächsischen Unternehmen ein. Das gaben beide während eines Online-Pressemeetings am Freitag bekannt.

„ Sachsen hat gehandelt“

Altmaier sagte, man sei in Sachen Corona bundesweit in einem exponenziellen Wachstum. Allein im Vergleich zu Mittwoch habe es knapp 30 000 Neuinfektionen in Deutschland und knapp 600 Tote geben. „ Sachsen hat gehandelt“, anerkannte Altmaier. „In jeder Hinsicht Respekt und Anerkennung, weil ich weiß, wie schwer uns allen solche Maßnahmen fallen.“ Sie seien aber unverzichtbar.

Bund und Land würden alles tun, um nachteilige Folgen von den Betroffenen abzuwenden. Die Kurzarbeiterregelungen und Überbrückungshilfen seien bereits verlängert worden. Letztere könnten aber großzügiger ausgestattet werden. So sei der Höchstbetrag bei der Erstattung eines Teils der Fixkosten von 50 000 Euro auf 200 000 Euro im Monat ab Januar angehoben worden.

Gespräche mit dem Bundesfinanzminister

Für von Schließung betroffenen Unternehmen gehe man von 40 Prozent Umsatzrückgang aus, damit auch die Unternehmen profitieren können, die sonst durchs Raster fielen. Er sei sehr zuversichtlich, kurzfristig Einigung mit Bundesfinanzminister Scholz ( SPD) über weitere Hilfen zu erzielen.

Dulig sagte: „Die Lage in Sachsen ist dramatisch.“ Man habe trotz aller Appelle an die Vernunft nicht weiter zusehen können, wie die Infektionszahlen weiter ungebremst steigen. Darum sei der einzige gangbare Weg, ab Montag in den harten Lockdown zu gehen. „Es geht um Leben und um Tod, um es mal ganz deutlich zu sagen“, so Dulig eindringlich. Man wisse, dass man von den Menschen viel Solidarität und Vernunft verlange. Wenige, die sich nicht an die Regeln hielten, reichten aus, um die Pandemie voranzutreiben.

Entschädigung für Weihnachtsartikel?

„Wir verlangen viel von unserer Wirtschaft, vor allem von unseren Händlerinnen und Händlern“, gab Dulig zu. Die Notbremse im Weihnachtsgeschäft sei aber notwendig. Gleichzeitig sicherte auch er Unterstützung zu. Er sei sich mit Altmaier einig, dass die Überbrückungshilfen auch für Januar gelten sollen. Zuletzt erklärte Sachsens Wirtschaftsminister, er hoffe, dass es darüber hinaus eine Lösung für jene gebe, die saisonbedingte Ware, sprich: Weihnachtsartikel, jetzt nicht mehr verkaufen können.

Von Roland Herold