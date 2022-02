Dresden

Dieses Holzdekor, dieses Sofa, dieses Kabeltelefon! Das Internet wollte sich nicht an dem Foto sattsehen, das Michael Kretschmer vor einem Jahr mit der Öffentlichkeit teilte. Es zeigte den sächsischen Ministerpräsidenten im Gespräch mit dem russischen Präsidenten. Genauer: im Telefongespräch. Kretschmer konnte mit Wladimir Putin nicht von Angesicht zu Angesicht reden, obwohl der CDU-Mann eigens nach Moskau gereist war. Hohn und Spott waren Kretschmer sicher. Seine Presseberater jubelten dessen ungeachtet: Das Foto verbreitete sich rasant im Netz. Kretschmer hatte nachweislich einen Draht zu Putin. Das war das Wichtigste.

Putins lobte Dresden: „Rückkehr nach Hause“

Sachsen und Putin. Dieses Verhältnis hat mit den Jahren Legendenstatus erhalten. Die Vergangenheit Putins, der Mitte bis Ende der Achtzigerjahre als Mitarbeiter des russischen Geheimdienstes KGB in Dresden wohnte, ist oft beschrieben worden. Touristenführer bieten Stadtführungen auf seinen Spuren an. Die Boulevardpresse hat seinen Nachmieter in der Plattenbauwohnung an der Radeberger Straße ausgemacht. Dabei ist über diese Jahre im Leben des heutigen Präsidenten kaum etwas bekannt: viele Gerüchte sind im Umlauf und wenig Belastbares.

Die sächsische Politik schmückt sich dennoch gerne mit dem ehemaligen Bewohner Dresdens und dessen Aura der Weltpolitik. Sobald Putin ins Spiel kommt, ist das Echo erwartungsgemäß riesig. Viele Sachsen fühlen sich auch heute Russland näher als den USA. Der Präsident betont seine innige Verbindung zum Freistaat, wo er kann: „Hier hat sich vieles verändert, nur eins nicht: die herzliche Einstellung der Menschen“, sagte er bei seinem Staatsbesuch 2001 in Dresden. Eine „Rückkehr nach Hause“ nannte er es. Entsprechend strahlend führte ihn der damalige Regierungschef Kurt Biedenkopf umher.

Im Zweifelsfall versteht sich Sachsen als Vermittler

Misstöne werden im offiziellen Verhältnis tunlichst vermieden. Die Opposition mokierte sich beispielsweise lautstark darüber, dass Putin 2009 den Orden des Semperopernballs wegen seiner Verdienste um den Kulturaustausch erhielt – obwohl er zur selben Zeit halb Europa wegen eines Streits mit der Ukraine den Gashahn zudrehte. Ministerpräsident Stanislaw Tillich rühmte trotzdem, wie „unbeirrt und voller Mut“ sich Putin für die gemeinsame Zukunft Russlands und Sachsens engagiere.

Im Zweifelsfall zieht sich der Freistaat auf seine Vermittlerrolle zurück. Im Austausch müsse man bleiben, ist ein Lieblingsargument. Auch Michael Kretschmer hat es schon benutzt: „Es hat mich damals sehr berührt, als ich das erste Mal auf dem Roten Platz gestanden habe, den ich nur aus meinem Russischschulbuch kannte“, erzählte er. „Obwohl die Rote Armee in der DDR Besatzungsmacht war, hat es so etwas wie Vertrautheit gegeben. Unsere Aufgabe als Ostdeutsche, als Sachsen, muss es sein, eine Brückenfunktion nach Osteuropa zu übernehmen.“ Aus der Berliner Perspektive kann das befremdlich wirken: Kretschmer wurde bei seiner jüngsten Reise nach Moskau ziemlich deutlich vom Außenminister ermahnt, er solle sich nicht instrumentalisieren lassen.

Auch jetzt kein Wort zu Putin

Ganz uneigennützig ist die Zuneigung der sächsischen Regierung sowieso nicht. Die hiesige Wirtschaft hat ein starkes Interesse an russischen Geschäften. Schon die Sanktionen der vergangenen Jahre haben die Unternehmen im Freistaat überproportional hart getroffen: in den Jahr von 2013 bis 2018 ging das Handelsvolumen zwischen Sachsen und Russland um 72,5 Prozent zurück. 2020 war Russland nicht mal mehr in den Top Ten der Exportpartner. Die Aufhebung der Sanktionen wurde von sächsischer Seite deshalb wiederholt gefordert – nicht nur von Kretschmer. Unverrückbar hielt Sachsen auch zuletzt zur Gaspipeline North Stream 2.

Selbst in der aktuellen Lage fällt auf, dass die Regierungsspitze persönliche Kritik an Putin vermeidet. Nach dem Angriff auf die Ukraine sprachen Kretschmer und die beiden stellvertretenden Ministerpräsidenten Martin Dulig (SPD) und Wolfram Günther (Grüne) von einem „sehr schwarzen Tag für Europa“. Kein Wort zu Putin. Kein Wort zu möglichen Gegenmaßnahmen. Kein Wort, das anecken könnte.

SPD und Grüne fordern Ausladung

Dabei wünschen sich die beiden kleineren Koalitionspartner durchaus schärfere Signale. Trotz des offen geführten Krieges hat Sachsen die Einladung an Putin nicht zurückgenommen, auf einen Besuch nach Dresden zu kommen. Ein Unding, wie die Grüne und SPD finden.

„Wir hier im Herzen Europas sollten niemanden bei uns im Freistaat willkommen heißen, der den Frieden in Europa beendet. Es steht für uns außer Frage, dass der Freistaat keine Despoten und Kriegsführer hofiert, sondern jetzt klare Haltung zeigt“, sagt die Grünen-Vorsitzende Christin Furtenbacher.

Staatskanzlei: „Frage stellt sich nicht“

Ebenso deutlich wird Sachsens SPD-Chef Henning Homann: „Ziel deutscher und europäischer Politik sowie unserer Verbündeten ist es, Putin mit aller Entschiedenheit in die Schranken zu weisen. Die Einladung von Michael Kretschmer an Putin ist aufgrund des kriegerischen Vorgehens des russischen Präsidenten als erledigt zu betrachten.“ Die Staatskanzlei sieht dagegen keinen Grund zu handeln: Die Frage nach einer Ausladung Putins stelle sich derzeit nicht.

