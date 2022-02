Dresden

Der Druck auf die sächsische Landesregierung ist hoch: Vor der entscheidenden Kabinettssitzung zur neuen Corona-Verordnung am Dienstag ist zwar klar, dass die Regierung weitere Lockerungen beschließen wird. Sozialministerin Petra Köpping (SPD) hatte das bereits vor der Presse angekündigt. Allerdings ist die Frage, ob die Lockerungen alle Wünsche befriedigen werden. Denn Vertreter aus Wirtschaft, Kultur, Sport und Politik fordern explizit, den seit fast drei Wochen vorliegenden Öffnungsplan umzusetzen und dieser sieht weitgehende Öffnungen vor.

Die Kritiker berufen sich auf die sinkenden Belegungszahlen in den Krankenhäusern. Auch der Öffnungsplan macht Lockerungen beziehungsweise Verschärfungen von der Bettenauslastung abhängig. Als Grenzwerte nennt die sogenannte Vorwarnstufe 650 versorgte Corona-Patienten auf Normal- oder 180 Corona-Patienten auf Intensivstationen. Bei den Normalbetten wird der Wert seit mehr als zwei Wochen unterschritten. Seit Montag wird auch die Marke für die Intensivbetten den dritten Tag infolge nicht mehr erreicht. Damit könnten theoretisch ab Mittwoch weit reichende Lockerungen in vielen Bereichen in Kraft treten.

Einzelhandel: Hinhalte-Taktik ist nicht mehr vermittelbar

Allerdings ist der im Regierungskabinett beschlossene Stufenplan für die Öffnungen nicht rechtsverbindlich. Er dient bislang nur als Orientierungshilfe für die Bevölkerung. Aussagekraft hat allein die Corona-Schutzverordnung. Doch die Verbände argumentieren offensiv mit dem Plan, der vor gut zwei Wochen veröffentlicht wurde.

„Ein weiteres Abwarten und Hinhalten ist nicht mehr vermittelbar“, sagt René Glaser, der Hauptgeschäftsführer des Handelsverbandes Sachsen. Laut Stufenplan müssten „die dem Einzelhandel auferlegten Reglementierungen“ bis auf die Pflicht zum Tragen einer FFP2-Maske aufgehoben werden. „Allgemeine und unkonkrete Aussagen des Sozialministeriums“ würden nach zwei Jahren unter erheblichen Einschränkungen „nicht mehr genügen“, fordert Glaser.

Gaststätten, Hotels und Clubs wollen Perspektiven

Ähnlich drastisch äußert sich Axel Klein, der Chef des Deutschen Hotel- und Gaststättenverbandes (Dehoga) in Sachsen: „Wir hoffen alle, dass es bald Lockerungen geben wird. Mit 2G in Restaurants und 3G für Dienstreisen könnte ein Anfang gemacht werden, der vielen Betrieben helfen würde.“

Der vorliegende, unverbindliche Stufenplan der Landesregierung sieht immerhin vor, dass bei Unterschreiten der Vorwarnstufe für die Gastronomie und bei Übernachtungen insgesamt die 3G-Regel angewendet werden soll. Auch die Live-Initiative Sachsen – ein Zusammenschluss von Clubs und Diskotheken – verlangt eine Perspektive: „Es muss möglich sein, dass wir bald wieder öffnen und wirtschaftlich arbeiten können, gern unter 2G oder 2Gplus“, sagt Felix Buchta, der Sprecher der Initiative. Es sei nicht mehr nachvollziehbar, weshalb in Kauf genommen wird, „dass die Jugend in die Röhre schaut“.

FDP und AfD fordern konkreten Öffnungsplan

Auch aus der Politik werden die Forderungen nach einer Perspektive lauter. „Die Entwicklung der Corona-Pandemie in Sachsen sollte für die Staatsregierung Anlass sein, jetzt einen konkreten Öffnungsplan vorzustellen“, erklärt Torsten Herbst, der aus Dresden stammende Parlamentarische Geschäftsführer der FDP-Bundestagsfraktion.In einem ersten Schritt sollten im Einzelhandel und in der Gastronomie die bestehenden Regeln durch 3G ersetzt werden, so Herbst.

Die AfD fordert, dass mit der neuen Corona-Notfall-Verordnung alle 2G- sowie 2G-plus-Regeln aufgehoben werden. „Perspektivisch sollte die Regierung dann zügig eine komplette Exit-Strategie erarbeiten“, verlangt Fraktionschef Jörg Urban.

Klinikkoordinator: Strikte Maßnahmen haben in Sachsen gewirkt

Zugleich zieht Michael Albrecht, der Medizinische Vorstand des Uniklinikums Dresden und sächsische Krankenhauskoordinator, ein positives Fazit der strikten Corona-Schutzmaßnahmen. Mit der Absage der Weihnachtsmärkte, Beschränkung von Gastronomie und Kontakten sei die Omikron-Welle in Sachsen „geblockt“ und „zeitlich gestreckt“ worden, erklärt Albrecht und fügt hinzu: „Ich sehe auch keine Welle auf uns zurollen.“ Omikron sei bislang auf den Intensivstationen die „absolute Rarität“. Bleibe es bei den bekannten Virus-Varianten, geht er davon aus, „dass wir in drei, vier Wochen durch sind und dann in ein ruhiges Frühjahr gehen“.

Von Andreas Debski und Kai Kollenberg