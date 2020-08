Sachsen verdienen erstmals mehr als Saarländer – nur Leipziger nicht

Leipzig

Auch mehr als 30 Jahre nach dem Mauerfall verdienen Menschen im Westen besser als im Osten. Nun haben aber erstmals zwei Ost-Ländern ein Westland überholt: Das durchschnittliche verfügbare Jahreseinkommen von Sachsen (20.335 Euro) und Brandenburgern (20.475 Euro) lag im Jahr 2018 höher als das der Saarländer (20.277 Euro).

Die Statistik, die am Montag in der Tageszeitung „Die Welt“ erschien, geht auf Daten mehrere Statistischer Ämter von Bund und Ländern zurück. Die Zeitung schreibt weiter, dass ostdeutsche Einkommen stärker steigen als die des Westens. So verdienen beispielsweise Sachsen heute 26,6 Prozent mehr als noch vor zehn Jahren. Als nächstes könnte der Freistaat die Gehälter in Niedersachsen, Bremen oder Nordrhein-Westfalen toppen.

Im Landkreis Leipzig verdient man am besten

Der Osten holt also auf. Allerdings nimmt Leipzig dabei eine sehr zwiespältige Rolle ein: Laut sächsischer Statistik verdienen Leipzigs Stadtbewohner (18.379 Euro) im Schnitt deutlich weniger als Bewohner des Landkreises (21.339 Euro), die damit das statistisch höchste Einkommen im Freistaat vorweisen.

Wie kann das sein? Eine Erklärung: Leipzig ist Studentenstadt. Und Studierende, die häufig vom Bafög leben, haben ihre WG höchst selten auf dem Land. Dafür ziehen sie den städtischen Schnitt runter. Allerdings wird auch das Leipziger Land immer jünger. Hinzu kommt die hohe Zahl an Hartz-IV-Empfängern in der Stadt Leipzig. Sie lag Ende 2018 mit knapp 70.000 Menschen und einer Quote von 11,8 Prozent in keinem sächsischen Landkreis höher.

Von Josa Mania-Schlegel