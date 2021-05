Sachsen verlängert Betrieb der Impfzentren: So werden jetzt die Termine vergeben

Dresden

In Sachsen sollen die Impfzentren nun doch noch länger geöffnet bleiben. Das hat Sozialministerin Petra Köpping (SPD) am Dienstag in Dresden angekündigt. Demnach soll der Betrieb in den 13 Impfzentren „mindestens bis Ende Juli“ weitergehen, zusätzlich sollen 30 mobile Impfteams im Einsatz sein. Damit nimmt die Ministerin die Entscheidung aus der vorherigen Woche zurück, ab Juni nur noch die drei größten Zentren betreiben zu wollen.

Diese Ankündigung hatte für Kritik gesorgt, auch beim Deutschen Roten Kreuz (DRK) als Betreiber. Von Seiten des Ministeriums hieß es jetzt, den Betrieb ab August „wenn möglich“ nur noch auf Zentren in Leipzig, Chemnitz und Dresden konzentrieren zu wollen. Darüber werde das Kabinett aber noch einmal beraten.

Das schnelle Impfen hat Priorität

Die Sozialministerin begründete die geänderte Vorgehensweise mit „neuen Entwicklungen“, die sich ergeben hätten. Dazu zählten die Ausweitung der Impfstofflieferungen, eine mögliche Zulassung der russischen Vakzine Sputnik V, die avisierte Aufhebung der Impfpriorisierung im Juni und das mögliche Ausweiten der Impfkampagne auf Kinder ab 12 Jahren. „Die Zahl derer, die wir impfen können, wird steigen“, resümierte Köpping. „Uns ist wichtig, dass jede Impfdose, die nach Sachsen kommt, zeitnah und schnell verimpft werden kann.“

Die Aufrechterhaltung des Betriebs in den 13 Impfzentren hat zur Folge, dass Termine über den 31. Mai hinaus vergeben werden können, wie Rüdiger Unger, Vorstandsvorsitzender vom sächsischen DRK ankündigte. Außerdem soll es eine Änderung bei der Terminvergabe geben: Neue Impfslots sollen künftig dreimal in der Woche freigegeben werden – immer am Montag, Mittwoch und Freitag – allerdings im geringeren Umfang. Schon an diesem Freitag sollen Termine für die Zeit zwischen dem 17. und 19. Mai vergeben werden. Bei der letzten Freischaltung hatte das DRK in nur 30 Stunden alle 70.000 zur Verfügung stehenden Termine vergeben, Unger sprach von einem „hohen Frustpotenzial“.

Die Hausärzte werden immer wichtiger

Auch die niedergelassenen Ärzte spielen in der Impfkampagne stärker eine Rolle. Nach Angaben des Sozialministeriums wurden in der vergangenen Kalenderwoche 100.000 Menschen in 2100 sächsischen Praxen geimpft. Bis Ende Juni wurden für Impfungen in Sachsen 170 Millionen Euro veranschlagt, informierte eine Sprecherin des Sozialministeriums. Ein niedergelassener Hausarzt kann 20 Euro pro Impfung über die Kassenärztliche Vereinigung abrechnen.

Inzwischen haben im Freistaat 26,1 Prozent der Menschen eine Erstimpfung erhalten. Wie Rüdiger Unger vom DRK betonte, könnten die Impfzentren inklusive der mobilen Teams inzwischen 15 bis 18 000 Impfdosen pro Tag verabreichen. „Wir haben vier Wochen hinter uns, in denen die Impfzentren in ihrer geplanten Kapazität laufen“, sagte er. Monatlich sollen demnach 500.000 Impfdosen injiziert werden.

Von Florian Reinke