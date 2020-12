Sachsen verlegt Corona-Patienten nach Halle

Dresden

In sächsischen Kliniken stehen nur noch 63 Betten auf Intensivstationen für Corona-Patienten zur Verfügung. Das teilte Sachsens Gesundheitsministerin Petra Köpping ( SPD) am Montag in Dresden mit. 616 Betten hingegen seien belegt. „Die Lage bleibt nach wie vor angespannt“, sagte Köpping. Nachdem in den vergangenen Tagen Leipziger Kliniken verstärkt Patienten aus Dresden und Chemnitz aufgenommen hätten, sei nun auch hier die Kapazitätsgrenze erreicht.

„Kleeblatt-System“ greift

Sie glaube aber aus heutiger Sicht, so die Ministerin weiter, dass Sachsen damit zurechtkommen werde, da auch gesundete Patienten wieder verlegt würden. Laut Köpping greife nun das bundesweite „Kleeblatt-System“, wonach Patienten bei Bedarf in angrenzende Bundesländer verlegt werden. So wolle Thüringen 30 Patienten aus Sachsen aufnehmen, weitere 30 Patienten seien bereits im benachbarten Halle ( Sachsen-Anhalt) und auch Rostock habe avisiert, zehn Erkrankte zu betreuen.

Die Gesundheitsministerin zeigte sich ebenfalls optimistisch, dass niedergelassene Ärzte ihrem Aufruf folgen und über Weihnachten zusätzliche Sprechstunden anbieten und über den Jahreswechsel hinweg die Bereitschaftsdienste verstärken werden. Belastbare Zahlen dafür gebe es aber noch nicht.

Sachsen will Tübinger Vorbild folgen

Ihr Ministerium habe darüber hinaus auch die Kapazitäten der Bestatter im Freistaat abgefragt, weil die Sterblichkeit derzeit weit über der der vergangenen Jahre liege. Grund zur Sorge bestehe dort aber nicht. Köpping erinnerte daran, dass mittlerweile 60.000 Schnelltests in den Landkreisen seien, die dort nach Bedarf und an Schwerpunkten verwendet werden können.

Vehement trat die Gesundheitsministerin Vorwürfen entgegen, der Freistaat habe in Bezug auf die Pflegeheime zu spät gehandelt. Vielmehr seien bereits im Frühjahr in Sachsen als erstem Bundesland überhaupt PSA-Masken finanziert und selbst über den Sommer hinweg Besuchseinschränkungen aufrecht erhalten worden. Schnelltests hätten aber erst ab Oktober zur Verfügung gestanden. Köpping kündigte an, dass der Freistaat derzeit prüfe, sich der Initiative der Stadt Tübingen anzuschließen, um ältere Mitbürger noch stärker zu schützen.

Wirtschaftsminister Dulig in Quarantäne

Staatssekretär Hartmut Mangold äußerte sich auch zur umstrittenen Frage der Waren des täglichen Bedarfs in Mischbetrieben, die Waren des täglichen Bedarfs, aber auch andere Erzeugnisse verkaufen. Mangold vertrat Wirtschaftsminister Martin Dulig ( SPD), weil dieser sich derzeit nach einem kritischen Kontakt in Quarantäne befindet, aber bereits zwei negative Corona-Tests hinter sich hat. Letztendlich habe man die in der vergangenen Woche verhängte Sperre wieder gelockert, weil sie sich als unpraktikabel erwiesen habe, erläuterte Mangold.

