Sachsen verschärft Voraussetzungen für Juristenausbildung

Für den Zugang zum juristischen Referendariat gelten in Sachsen künftig strengere Bedingungen. So ist die Aufnahme in den staatlichen Vorbereitungsdienst in der Regel zu versagen, wenn ein Bewerber „die freiheitliche demokratische Grundordnung in strafbarer Weise bekämpft“, heißt es in einer Neufassung des Gesetzes zur Juristenausbildung, die der Landtag in Dresden am Mittwoch beschloss.

Zudem kann die Aufnahme künftig bereits dann verwehrt werden, wenn gegen einen Bewerber ein Ermittlungsverfahren läuft, das zu einer Freiheitsstrafe von mindestens einem Jahr führen kann. Bislang war hierzu eine rechtskräftige Verurteilung nötig.

Die Novelle ist eine Reaktion auf den Fall des Rechtsreferendars Brian E. Dieser war wegen seiner Beteiligung an Neonazi-Krawallen in Leipzig zu einer Bewährungsstrafe von 16 Monaten verurteilt worden. Das für die Referendare zuständige Oberlandesgericht Dresden entschied im Mai 2020, E. dürfe sein Referendariat an einem Gericht dennoch beenden, da er sonst die Ausbildung zum Volljuristen nicht abschließen könne.

Die AfD-Fraktion hatte vor der Abstimmung unter anderem kritisiert, es sei unklar, wer feststellen solle, ob ein Bewerber die freiheitlich-demokratische Grundordnung bekämpfe. Die Linksfraktion kritisierte einen „unverhältnismäßigen Eingriff in die Berufsfreiheit“ und einen Verstoß gegen die Unschuldsvermutung.

Justizministerin Katja Meier (Grüne) bezeichnete die Anpassung dagegen als dringend notwendig. „Feinde der Demokratie und der Verfassung gehören nicht in den Kreis der Rechtsreferendarinnen und Rechtsreferendare“, betonte sie.

