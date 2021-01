Dresden

Die Zahl der Corona-Neuinfektionen in Sachsen geht weiter allmählich zurück. „Mit einem ganz, ganz leichten Lächeln kann ich sagen, dass die Zahlen heute bei 1308 positiv getesteten Menschen liegen“, sagte Sachsens Gesundheitsministerin Petra Köpping ( SPD) am Freitag auf einem Pressebriefing in Dresden. Es habe tatsächlich den Eindruck, dass sich die Inzidenz-Werte mittlerweile systematisch nach unten bewegten.

Noch immer fehlt es an Impfstoff

Köpping kündigte an, dass bis Mitte Februar alle Bewohner von Alten- und Pflegeheimen eine Erstimpfung erhalten sollen. Daran werde mit Hochdruck gearbeitet. Außerdem seien die Mitarbeiter der Covid-Stationen in den Kliniken geimpft worden. Bisher insgesamt 62 ooo Menschen in Sachsen. Sie räumte aber auch ein: „Wenn mehr Impfstoff da wäre, könnten wir auch mehr impfen.“ Die Zentren seien längst nicht ausgelastet. Am Montag werde die nächste Lieferung erwartet, in zwei Woche dann eine weitere große.

Obwohl die Zahlen weiter sinken, werde es keine Lockerungen vor dem 14. Februar geben, verteidigte die Gesundheitsministerin. Die Einhaltung der 15-Kilometer-Regel und das Tragen von Schutzmasken sei angesichts der erstmals in Leipzig festgestellten südafrikanischen Mutation des Virus ohne Alternative. Andernfalls drohten Entwicklungen wie in Großbritannien, wo sich die Zahl der Neuinfektionen innerhalb nur einer Woche verdoppelte.

Mit oder ohne FFP2-Maske zum Arzt?

Immer noch ungeklärt ist, ob beim Arztbesuch künftig eine FFP2-Maske oder lediglich eine medizinische Maske getragen werden muss. Köpping verwies darauf, dass die Expertenanhörung dazu noch andauere und eine endgültige Entscheidung erst am kommenden Dienstag im Kabinett getroffen werde.

Zum gegenwärtigen Zeitpunkt sei auch nicht geplant, Bedürftigen medizinische Schutzmasken kostenlos zur Verfügung zu stellen. Laut Gesundheitsministerin prüft der Bund derzeit zumindest eine solche Regelung für Hartz-IV-Empfänger. Auch habe Sachsen den Landkreisen 10 Millionen Masken zur Verfügung gestellt, die dafür genutzt werden könnten, erinnerte Köpping.

Lösung für tschechische Einpendler

Über eine Lösung für die rund 10.000 bis 11.000 Einpendler aus Tschechien informierte Staatskanzleichef Oliver Schenk ( CDU). Während Polen in etwa gleiche Inzidenzwerte wie Deutschland aufweist, gelte Tschechien mit drei- bis vierfach so hohen Werten derzeit als Hochinzidenzland. Deshalb müsse ab Sonntag, 0 Uhr, bei Einreise ein negativer Corona-Test vorgelegt werden. Dies werde von Bundespolizei und Landespolizei auch überwacht.

Gleichzeitig sei aber die sächsische Wirtschaft und der medizinische Bereich vor allem im Erzgebirge auf diese Kräfte dringend angewiesen, erinnerte Schenk. Deshalb könnten sich die Einpendler alternativ auch zweimal pro Woche am Arbeitsort testen lassen.

Köpping fühlt sich nicht im Stich gelassen

Nachdem in den vergangenen Tagen immer wieder über Differenzen in der Staatsregierung spekuliert worden war, antwortete Köpping am Freitag auf die Frage, ob sie sich von einigen ihrer abgetauchten Kollegen aus dem Regierungskabinett im Stich gelassen fühle, vielsagend: „Diese Frage werde ich Ihnen hier nicht beantworten.“ Um rasch nachzuschieben: Ganz im Gegenteil, es werde viel außerhalb der Pressekonferenzen gemacht und sie erhalte große Unterstützung auch aus anderen Ministerien.

Von Roland Herold