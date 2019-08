Berlin

Die Bildung in Sachsen ist im Bundesvergleich auch weiterhin erstklassig. Zu diesem Schluss kommt der alljährliche Bildungsmonitor der Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft ( INSM). Im aktuellen, am Donnerstag in Berlin vorgestellten Bericht landet der Freistaat zum inzwischen 14. Mal auf Platz 1 – vor Bayern und Thüringen. Am Ende der Liste der Bundesländer rangieren wie gehabt Berlin, Brandenburg und Bremen. Die viel gescholtenen Bremer konnten den letzten Platz zumindest verlassen.

Trotz des sächsischen Spitzenwertes üben die Forscher im Vergleich zu den Ergebnissen aus den Vorjahren aber aber auch Kritik am Bildungssystem im Freistaat. Sie bemängeln unter anderen verschlechterte Prioritäten bei den Investitionen, schlechterer Betreuungsbedingungen und die mangelnde Integration von ausländischen Kindern und Jugendlichen.

Hohe Schulqualität und geringe Bildungsarmut

Dass Sachsen insgesamt das beste Bildungssystem verteidigt, liege laut Studie unter anderem an der allgemein hohen Schulqualität, an der insgesamt geringen Bildungsarmut, der Forschungsorientierung der Ausbildung und der internationalen Ausrichtung an Schulen und Universitäten. Vergleichsweise viele Kinder werden im Freistaat beispielsweise ganztags in Kindergärten und Grundschulen betreut, nur wenige sächsische Schüler scheitern an den Mindeststandards in Mathematik oder Lesen.

Insgesamt verfügen Sachsens Kinder und Jugendliche über hohe Kompetenzen, heißt es weiter im Bildungsmonitor. Zudem könnten Professoren an den Hochschulen im Freisstaat über die zweithöchsten Drittmittel aller Bundesländer verfügen. Auch viele Berufschüler lernten Fremdsprachen und nicht zuletzt profitiere Sachsen auch von dem vergleichsweise hohen Anteil ausländischer Studenten, so die Forscher.

Piwarz : „Der Erfolg hat viele Väter“

Kultusminister Christian Piwarz ( CDU) zeigte sich am Donnerstag sehr erfreut über den verteidigten Spitzenplatz. „Dieser Erfolg ist nicht selbstverständlich und er hat viele Väter. Doch eines ist klar: Ohne die gute Arbeit der Lehrerinnen und Lehrern wäre dies nicht denkbar gewesen. Den Lehrkräften gebührt besonderer Dank für diese Leistung“, so der Unionspolitiker.

Nach Einschätzung der Forscher, gehe der Bildungstrend im gesamten Bundesgebiet allerdings tendenzielle in die falsche Richtung. Die Schulabbrecherquote stieg binnen eines Jahres von 5,7 auf 6,3 Prozent an – unter Ausländern sogar von 14,2 auf 18,1 Prozent. In der Mehrzahl der Bundesländer habe es in der Bildungspolitik zuletzt auch keine Fortschritte, sondern steigende Herausforderungen gegeben.

„Dieser Fehlentwicklung dürfen die zuständigen Politiker in Bund und Ländern nicht tatenlos zusehen. Die bisherigen Anstrengungen reichen offensichtlich nicht aus. Wenn in Mecklenburg-Vorpommern, Berlin und Sachsen-Anhalt prozentual fast doppelt so viele Jugendliche die Schule ohne Abschluss verlassen wie in Hessen, Hamburg und Bayern, ist nicht nur die Chancengerechtigkeit in Gefahr“, erklärte INSM-Geschäftsführer Hubertus Pellengahr.

Von Matthias Puppe