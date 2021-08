Dresden

Der Freistaat Sachsen hat deutlich mehr Corona-Impfstoff beim Bund abbestellt als zunächst bekannt. Das Sozialministerium ergänzte am Dienstag seine ursprünglichen Angaben: Mitte Juli habe man letztmals 6000 Moderna-Dosen erhalten, danach aber alle Lieferungen storniert, teilte eine Sprecherin mit. Bis Mitte August wären eigentlich mehr als 345.000 Einheiten dieses Präparats in den Freistaat gegangen. Astrazeneca nehme man seit 7. Juli nicht mehr ab – „es waren sowieso keine mehr vorgesehen“.

Geringe Nachfrage nach Impfungen

Die Landesregierung hatte am Montag bestätigt, dass sie sich in der aktuellen Woche über 130.000 Impfdosen von Biontech und Moderna nicht liefern lasse, die ihr vom Bund eigentlich zustünden. Das Ministerium begründete dies mit den guten Lagerbeständen. Die Nachfrage nach einer Corona-Impfung ist im Freistaat seit Wochen niedrig. Im bundesweiten Vergleich der Impfquoten liegt Sachsen an letzter Stelle.

Auch kommende Woche keine Lieferung

Das Sozialministerium kündigte zudem an, dass es auch in der kommenden Woche keinen Biontech-Impfstoff annehmen werde. Ursprünglich sollten 58.500 Dosen geliefert werden.

Ab 16. August ändert sich die Systematik, nach der die Bundesländer vom Bund mit dem Impfstoff beliefert werden. Die Länder erhalten dann die Impfstoffe nicht mehr nach ihrem jeweiligen Bevölkerungsanteil. Stattdessen müssen sie dem Bundesgesundheitsministerium in der Vorwoche die Mengen nennen, die sie abnehmen wollen. Eine Verteilung gemäß Bevölkerungsanteil findet nur noch statt, wenn der gemeldete Bedarf die verfügbare Gesamtmenge übersteigt.

