Oberschöna

Das Feld zwischen zwischen Kleinschirma und Kleinwaltersdorf liegt im Gewitterregen, kein guter Zeitpunkt, um sich hier zu versammeln. Trotzdem schaukelt Auto um Auto den Plattenweg zwischen den Getreidestoppeln entlang. Menschen steigen aus, spannen Schirme auf oder ertragen die Nässe. Gut 25 Erwachsene und Kinder sind es schließlich, die für das Foto posieren, das zu diesem Text entstehen soll. „Hier keine 246 Meter hohen Windkraftwerke“ steht auf den gelben Plakaten, die die Menschen hochhalten und das muss man schon sagen: Wer jetzt hier ist, mit dem kalten Wind im nassen Haar, dem ist diese Sache wohl wirklich wichtig.

Zwischen Kleinschirma und Kleinwaltersdorf bei Freiberg sollen Windräder gebaut werden. Die Orte stemmen sich dagegen, und sie sind damit nicht alleine: Kein einziges neues Windrad ist in diesem Jahr im Freistaat gebaut worden. Dabei soll sich nach den Plänen der Landesregierung die Energieerzeugung aus Wind bis 2024 nahezu verdoppeln. Mindestens 200 neue Windräder müssten bis dahin entstehen. Wie soll das gehen?

Windräder in ihrer Dorfidylle? Kleinschirma und Kleinwaltersdorf wehren sich. Quelle: Wolfgang Sens

In Kleinschirma und Kleinwaltersdorf bei Freiberg sind sie sich sicher: Hier geht es nicht. Überall in hängen zum Protest die gelben Plakate, in Vorgärten, an der Bushaltestelle, an Lichtmasten. Mathias Luft wohnt mit seiner Familie in Kleinwaltersdorf und macht mit bei der Bürgerinitiative Windkraftstammtisch. Er sagt, dass er den Großteil der Gemeinde hinter sich habe. Bei einer Umfrage, hätten etwa 90 Prozent der Einwohner beider Orte gegen die Windkraft gestimmt. Warum? Luft, 58 Jahre alt, hat viele Antworten auf diese Frage: Jedem sei klar, dass etwas gegen den Klimawandel getan werden müsse. Das könne aber nur im Einklang mit Mensch und Natur geschehen. Außerdem vermisse er einen Plan: Wie viel Strom brauchen wir zukünftig? Und kann die Windkraft das überhaupt abdecken?

Sorge um den Wert der Heimat

Die Windkraftgegner in Kleinschirma haben sich tief eingegraben in das Thema. Sie sprechen von Netzstabilität, Schallgrenzen, Einspeisevergütung. Es beschäftigen sie aber auch ganz persönliche Sorgen. Kathrin Grunau vom Windkraftstammtisch holt aus einem Ordner einen Plan hervor. Ihr Finger zieht einen Kreis auf dem Papier, wo die Windräder hinsollen. Der Abstand zu den Wohngebieten, sagt sie, liege bei rund 750 Metern. Nur! Das würde das Leben für viele in den Gemeinden unerträglich machen, glaubt sie und zählt ihre Sorgen auf: Schattenwurf, Lärm, Probleme beim Einschlafen, Verschandlung der Natur. „Stehen die Anlagen erst einmal oder werden auch nur genehmigt, sind wir zum Hierbleiben verdonnert. Wer will unsere Grundstücke denn dann noch haben?“, fragt Mathias Luft.

Hat zu den Windkraftplänen bei Freiberg und dem Protest dagegen eine Präsentation vorbereitet: Mathias Luft vom Windkraftstammtisch. Quelle: Wolfgang Sens

Bis zu vier Windräder sollen auf dem Feld zwischen Kleinschirma und Kleinwaltersdorf gebaut werden. Dabei ist unklar, wo solche Anlagen in der Region des Planungsverbandes Chemnitz künftig überhaupt hin dürfen. Der neue Windplan liegt seit 2019 auf Eis - bis Sachsen die geplante 1000-Meter-Abstandsregel zwischen Windrad und Wohnhaus in einem Gesetz formuliert hat. So lange gelten für die Windkraft in Mittelsachsen, wozu Kleinschirma und Kleinwaltersdorf gehören, unterschiedliche Regeln, manche stammen von 2000. Soll jetzt also noch schnell an einem Ort, an dem künftig womöglich kein Windrad mehr erlaubt würde, Tatsachen geschaffen werden? Und muss das andererseits nicht geschehen, um das Klima zu schützen? Für die Sachsen gehört das zu den zehn wichtigsten Themen, die sie vor der Bundestagswahl bewegen: 29 Prozent finden einer Insa-Umfrage im Auftrag der LVZ zufolge, dass die Energiewende beschleunigt werden müsse.

Windkraftstreit landet vor Gericht - wie so oft

Rico Gerhardt ist Bürgermeister in Oberschöna, der Gemeinde, zu der Kleinschirma gehört. Er sehe zwar, sagt er, dass sich Sachsens Koalition den Ausbau der erneuerbaren Energien vorgenommen habe. Er glaube auch, dass das so sein müsse, um die Ziele der Energiewende zu erreichen „Aber so etwas geht nur mit den Menschen“, sagt Gerhardt. Dann erzählt er davon, wie verfahren die Situation ist. Als seine Gemeinde erfuhr, dass der Windpark auf dem Feld zwischen Kleinschirma und Kleinwaltersdorf entstehen soll, sei er überrascht gewesen. Schon lange habe man daran gearbeitet, auf dem betreffenden Feld ein Sondergebiet für Photovoltaik auszuweisen. Beschlossen worden ist das im Gemeinderat im März 2021 - nachdem die Windkraftpläne des Investors öffentlich bekannt geworden sind. Zwar hat das Landratsamt Mittelsachsen den Bau von Windrädern auf der Fläche deswegen vorerst abgelehnt. Doch damit ist nichts entschieden: Darum, was zuerst da war - die Ideen für Windkraft oder die für Photovoltaik - gibt es jetzt einen Streit vor dem Oberverwaltungsgericht Bautzen.

Hat anderes mit dem potentiellen Windkraft-Standort vor: Rico Gerhardt (CDU), Bürgermeister von Oberschöna Quelle: Wolfgang Sens

Auch Bürgermeister Gerhardt fährt mit uns dorthin, wo die Anlagen stehen sollen. Neben dem Plattenweg ist ein weißes Laken gespannt.„Plakatdiebe schämt euch“ steht darauf. Eines der der gelben Protestplakate soll hier entfernt worden sein - offenbar sind also nicht alle mit der Fundamentalopposition gegen die Windräder einverstanden. Während Gerhardt uns zeigt, wo die Anlagen geplant sind, hält ein Auto. Ein Mann steigt aus, geht auf uns zu. „Was tun Sie hier? Das ist mein Grundstück“, sagt er. Die Szene erinnert an Juli Zehs Roman „Unter Leuten“, in dem Befürworter und Gegner von Windrädern heftig aneinandergeraten. Bürgermeister Gerhardt entschärft die Situation. Stellt sich vor und reicht dem Mann, Gerd Schönberg heißt er, die Hand. „Das ist eine Straße auf öffentlichem Grund“, sagt Gerhardt ruhig. Feldbesitzer Schönberg antwortet, jetzt in ebenso ruhigem Ton: „Ihren Vorgänger kenne ich. Sie bis eben noch nicht. Angenehm.“ Ihn störe es, sagt er dann, dass über das Vorhaben auf seinem Land öffentlich gesprochen werde, nicht aber mit ihm. Und dass man ihm vorhalte, er wolle seinen Boden an Windkraftinvestoren verpachten, ohne im Ort zu wohnen. Somit sei er, heißt es, kein Betroffener, aber Nutznießer.

„Mein Sohn lebt hier“, sagt Gerd Schönberg und zeigt auf ein Grundstück am Rande des Feldes. Er selbst sei 1961 in den Westen geflohen und vor 15 Jahren wieder zurückgekommen. Bauen durfte er nicht in Kleinwaltersdorf, deshalb wohne er in einem benachbarten Ort. Dass er einen Teil seiner 27 Hektar für Windkraft zur Verfügung stellen will, dazu stehe er. Stören, glaubt er, werden die Windräder keinen. Er kenne Projekte im Raum Düsseldorf, da stünden Windräder weniger als 750 Meter vom nächsten Wohnhaus entfernt, „und niemand hat etwas dagegen“. Bürgermeister Gerhardt hakt ein: „Die sind sicher auch keine 246 Meter hoch.“ Der Fernsehturm in Dresden, führt er als Vergleich an, messe 252 Meter. Dann muss Gerhardt los. Man wolle sich demnächst mal treffen, verspricht man sich gegenseitig.

Die besten Plätze für Windkraft sind weg

Es ist politischer Konsens in Deutschland, dass die Windkraft gebraucht wird für die Energiewende. Inzwischen sind die besten Plätze aber längst besetzt mit Anlagen, die Auswahl in der dicht besiedelten Republik wird kleiner. Deswegen, so betonen es Politiker immer wieder, sei es wichtig, die Orte, in denen noch Windkraftanlagen gebaut werden sollen, zu beteiligen - finanziell und emotional. Manchmal klappt das auch im Landkreis Mittelsachsen. In Leisnig, wo die Gemeinde für die Modernisierung alter Anlagen sorgen und Standorte für neue prüfen lassen will. Oft klappt es aber auch nicht, wie in Oederan, wo der Bürgermeister öffentlich verlautbaren ließ, er wolle ein Stück Heimat nicht für Windkraft-Geld verkaufen.

Anderswo gibt es schon Windräder in Mittelsachsen: Drei Anlagen ragen über der Kirche in Großschirma auf. Es sind kleiner, ältere Anlagen von 120 Meter Höhe. Quelle: Wolfgang Sens

Ob mit der Verwaltung im Rücken oder auch nicht - der Protest aus der Bevölkerung ist oft groß. In Michael Eilenberger haben die Windkraftgegner einen Unterstützer. Eilenberger kommt aus dem Erzgebirge, ist Chef des Bundesverbandes Landschaftsschutz und macht bei der Bundesinitiative Vernunftkraft mit, die regionale Bürgerinitiativen gegen den Bau neuer Windräder berät. Er bevorzugt klare Worte. „Anlagen von bis zu 250 Metern Höhe in die Nähe von Wohngebäuden zu errichten, ist menschenverachtend“, sagt er. Bundesweit, sagt Eilenberger, gebe es derzeit mehr als 900 Bürgerinitiativen, in Sachsen seien es rund 70. Für ihn ist klar, warum der Ausbau der Windkraft im Freistaat so schleppend vorankommt: Sachsen sei dicht besiedelt. Es gebe kaum Vorrang- und Eignungsgebiete für Windkraftanlagen. Dass der Freistaat jetzt die 1000-Meter-Reglung festschreiben will, sei wichtig. „Besser wäre, wir würden uns von Bayern eine Scheibe abschneiden. Dort gilt die 10-H-Regel.“ Demnach muss der Abstand eines Windrads von Wohngebäuden mindestens zehn Mal so weit weg sein, wie die Anlage hoch ist. Bei einem 250 Meter hohen Windrad wären das zweieinhalb Kilometer.

Eilenberger spricht noch ein anderes Thema an, was den Fall Kleinschirma besonders macht: Das Gefühl der Menschen auf dem Land, für die großen Energiepläne aus den Städten alleine die Nebenwirkungen ertragen zu müssen. „Wer auf dem Dorf lebt, muss vieles in Kauf nehmen. Kaum öffentlicher Nahverkehr, wenig Einkaufsmöglichkeiten, lange Wege der Kinder bis zur Schule“, sagt Eilenberger. „Jetzt will man uns auch noch unser bisschen Ruhe nehmen und die Natur verschandeln.“

Windkraftbauer in Mittelsachsen: wie der Prophet im eigenen Land

In Kleinschirma sind die Stadtwerke Leipzig, die die Pläne voran treiben. Für das Unternehmen ist das Vorhaben bei Freiberg nicht das erste derartige Projekt. Martin Faßhauer, Abteilungsleiter für Erneuerbare Energien bei den Stadtwerken, berichtet von laufenden und bereits realisierten Anlagen in Sachsen, Sachsen-Anhalt, Brandenburg und Thüringen. Mit offenen Armen werde man allerdings in den wenigsten Fällen empfangen. „Die Politik hat den Ausstieg aus der Kohle beschlossen“, sagt Stadtwerkesprecher Frank Viereckl. Um die Lücke zu schließen, müsse man verstärkt in Erneuerbare investieren. Dazu sei man auch per Stadtratsbeschluss verpflichtet. „Es gibt breite Zustimmung zu Windkraft und Solarenergie in der Bevölkerung. Nur wenn es konkret wird, heißt es: Nicht bei uns!‘“

Die Stadtwerke Leipzig sind mehr als 100 Kilometer weit weg von Kleinschirma, sie arbeiten bei dem Projekt mit einem lokalen Partner zusammen. Eine Autoviertelstunde von dem Feld zwischen Kleinschirma und Kleinwaltersdorf entfernt, in einem Gewerbegebiet in Großschirma, liegen die Firmenräume der eab New Energy GmbH. Hier fühlen sie sich manchmal wie die Propheten im eigenen Land: Sie planen Windräder in Uruguay, in Südafrika, in Vietnam, aber ausgerechnet in Sachsen, vor der eigenen Haustür, sei es schwierig. Jan Greschner ist Geschäftsführer der Firma, er sagt: „Anderswo geht es bei unseren Projekten nicht darum, ob die Nutzung von Windkraftanlagen sinnvoll ist, sondern wie man dabei gemeinsam das Beste für die Region herausholt.“ Das sei nicht nur im Ausland so, sondern etwa auch bei einem geplanten Windpark im Landkreis Ahrweiler in Rheinland-Pfalz. Schon lange, sagt Greschner, bevor das Hochwasser Mitte Juli dort viele Orte zerstörte.

In Mittelsachsen, in der Heimat von Windkraftplaner Greschner, könnte es aber künftig noch schwerer werden, Windräder zu bauen. Dann nämlich, wenn für die Planungsregion Chemnitz feststeht, wo die künftigen Windkraftgebiete sind. Im aktuellen Entwurf des Regionalplans steht das zwar noch nicht drin, dafür aber schon das wichtigste Kriterium: 1000 Meter Abstand sollen Windräder zu jedem Wohnhaus haben. Wenn das so kommt, so sagen das Expertinnen und Regionalplaner, wird es wohl im dichtbesiedelten Mittelsachsen gar keine neuen Windräder mehr geben können.

Von Andreas Dunte, Denise Peikert (Text) und Wolfgang Sens (Fotos)