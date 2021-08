Sachsen will Flüchtlinge aus Afghanistan aufnehmen

Leipzig

Nach der Machtübernahme durch die Taliban in Afghanistan wird in Deutschland mit einer neuen Flüchtlingswelle gerechnet, die in den kommenden Tagen und Wochen auch Sachsen erreichen wird. „Der Freistaat Sachsen ist bereit und verpflichtet, Flüchtlinge aus Afghanistan aufzunehmen“, teilte das Innenministerium in Dresden am Dienstag auf LVZ-Anfrage mit. Diese könnten als Asylbewerber oder im Falle von Ortskräften und deren Familienangehörigen aus besonderen politischen und humanitären Gründen aufgenommen werden.

Sachsen verfügt noch über Reserven

Zu Ortskräften zählen laut Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (BAMF) Personen, die in Afghanistan die Tätigkeit der Bundeswehr, der Bundespolizei, des Auswärtigen Amtes und anderer deutscher Behörden unterstützt haben. In den vergangenen Tagen wurden neun von ihnen in Sachsen aufgenommen, 36 weitere sind bereits avisiert. Die Verteilung der Flüchtlinge erfolgt durch den Bund.

Nach Angaben des Innenministeriums unterhält die Landesdirektion Sachsen mit den drei Außenstellen des BAMF in Chemnitz, Dresden und Leipzig zwölf Unterbringungsobjekte als Aufnahmeeinrichtung. Momentan bestehe dort eine Kapazität von rund 4200 Plätzen. „Darüber hinaus können Standby-Objekte zeitnah bezugsfertig gemacht werden“, so das Ministerium.

Acht Neuankömmlinge diese Woche in Leipzig

Die Stadt Leipzig hat nach eigenen Angaben seit Juli 15 Ortskräfte – darunter elf Kinder – aufgenommen. Für diese Woche sind laut Stadtverwaltung weitere acht Personen angekündigt. „Ich bin froh, dass wir darauf geachtet haben, auch bei einer zwischenzeitlich rückläufigen Anzahl von Geflüchteten, die in Deutschland ankommen, weiterhin Reservekapazitäten in Unterkünften bereit zu halten“, betonte Bürgermeister Thomas Fabian.

Auch Chemnitz will Geflüchtete aus Afghanistan aufnehmen – egal ob Ortskräfte oder andere Betroffene. „Allerdings wird es von Seiten der Stadt keinen Alleingang geben, sondern wir setzen, wie in anderen Fällen in der Vergangenheit auch, auf eine ganzheitliche Lösung für den Freistaat“, so Sprecher Matthias Nowak.

Laut dem Geschäftsführer des Sächsischen Städte- und Gemeindetages, Mischa Woitscheck, seien die Landkreise und Kreisfreien Städte des Freistaats in der Lage, ihre Aufgaben innerhalb der Flüchtlingsverteilung wahrzunehmen. „Die Kapazitäten hierfür sind vorhanden.“

Linke will auch Aktivisten aufnehmen

Sachsens stellvertretender Ministerpräsident Wolfram Günther (Grüne) twitterte: „Wir stehen in der Verantwortung, eine Luftbrücke aufzubauen.“ Es sei das Mindeste, Ortskräfte, die über viele Jahre mit Deutschland zusammengearbeitet haben, in Sicherheit zu bringen.

Die asylpolitische Sprecherin der sächsischen Linke-Fraktion, Juliane Nagel, ging sogar noch weiter: „Aber auch Menschen, die mit staatlichen und nichtstaatlichen Stellen zusammengearbeitet haben sowie Künstler:innen, Aktivist:innen und Frauenrechtler:innen müssen außer Gefahr gebracht werden.“

AfD warnt vor Masseneinwanderung

Hingegen warnte der innenpolitischer Sprecher der AfD, Sebastian Wippel, die unkontrollierte Masseneinwanderung von 2015 dürfe sich nicht wiederholen. „Die Regierung muss finanzielle Unterstützung leisten, damit die Afghanen in ihren muslimischen Nachbarländern eine neue Heimat finden.“ Später könnten dann aus den dortigen Lagern „zuverlässige Ortskräfte“ geholt werden. „Diese nunmehr politisch Verfolgten dürften die Bedingungen für Asyl in Deutschland, im Gegensatz zu vielen bisher nicht abgeschobenen Straftätern, erfüllen“, so Wippel.

Thüringen kündigt eigenes Programm an

Für den Freistaat Thüringen hat Migrationsminister Dirk Adams (Grüne) ein eigenes Landesaufnahmeprogramm angekündigt. „Es soll Personen, die zum großen Teil schon lange hier leben und arbeiten, ermöglichen, ihre Angehörigen nachzuholen“, erläuterte Adams. Seit Anfang August kamen rund 60 Ortshelfer und Angehörige nach Thüringen.

In Altenburg beispielsweise wäre grundsätzlich Platz für Flüchtlinge. „Entscheiden kann das nur der Landrat. Aber wenn er mich fragt, ob wir 100 Afghanen aufnehmen können, gäbe es für mich nur eine Antwort: Ja“, sagte Oberbürgermeister André Neumann.

„Einen freien Wohnblock haben wir immer“

Der 43-jährige CDU-Mann betont aber auch: „Es darf keinesfalls so chaotisch ablaufen wie 2015.“ Damals, erzählt Neumann, standen an manchen Tagen unangekündigt Busse mit geflüchteten Familien, mit weinenden Kindern in seiner Stadt. Das habe viele Bürger verstört. Es sei Vertrauen in die Politik verloren gegangen. „Wir müssen wissen, wer wann geordnet zu uns kommt, dann geht es“, sagt Neumann. „Einen freien Wohnblock haben wir in Altenburg immer.“

Die Verteilung der Flüchtenden durch den Bund auf die Bundesländer erfolgt nach dem sogenannten Königsteiner Schlüssel – für Sachsen sind das etwa fünf, für Thüringen knapp drei Prozent. Für die Aufnahme gilt ein bundesweit einheitliches Verfahren.

Von Roland Herold und Josa Mania-Schlegel