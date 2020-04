Dresden

Das sächsische Kultusministerium hält eine Öffnung von Kindertagesstätten derzeit für nicht möglich. „Wer eine weitere Öffnung der Kitas fordert, muss gleichzeitig sagen, wie dann Abstandsgebote und Hygieneregeln eingehalten werden können“, sagte ein Sprecher am Dienstag in Dresden. Da seien die Gesundheitsexperten gefordert, deren Aufgabe es sei zu sagen, wie die Bestimmungen zum Schutz vor Corona-Infektionen in den Einrichtungen umgesetzt werden können. „Wir bekommen von ihnen aber keine Hinweise.“

Wunsch nach körperlicher Nähe bei kleinen Kindern

Anders als an Schulen ist aus Ministeriumssicht die Einhaltung von Abstands- und Hygieneregeln bei kleinen Kindern kaum möglich. „Je kleiner die Kinder, desto größer auch der Wunsch nach körperlicher Nähe, bis hin zu der Frage, ob es überhaupt zumutbar ist, dass Erzieher mit Nase-Mund-Schutz auf sie zugehen.“

Anzeige

Weitere LVZ+ Artikel

Das tägliche LVZ Corona-Update als Newsletter Alle News zum Coronavirus in Leipzig täglich gegen 19 Uhr im E-Mail-Postfach

20 Prozent mehr Notbetreuung

Unterdessen ist mit der ersten Erweiterung des Elternkreises der Anteil notbetreuter Kinder in Schulen und vor allem Kitas landesweit auf 20 Prozent gestiegen. „Das Einhalten von Kleingruppen wird zunehmend schwieriger“, sagte der Ministeriumssprecher. Und an diesem Donnerstag werde es eine weitere Allgemeinverfügung zur schrittweisen Ausweiterung des Notbetreuungsanspruchs geben. „Fraglich ist, wie die hohen Standards des Infektionsschutzes überhaupt eingehalten werden können, wenn immer mehr Kinder kommen und damit auch die Gruppen nicht mehr geteilt werden können.“

Infektiologe für Öffnung

Der Dresdner Infektiologe Reinhard Berner sieht dagegen kein Problem in einer Öffnung von Kitas und Grundschulen im Zuge von Lockerungen bei den Corona-Schutzmaßnahmen. „Ich persönlich glaube, man sollte es tun“, sagte der Direktor der Klinik und Poliklinik für Kinder- und Jugendmedizin am Universitätsklinikum Dresden.

Lesen Sie auch:

Notbetreuung: Diese Berufe gehören in Sachsen nun zur kritischen Infrastruktur

Linke: Kita-Notbetreuung in Sachsen für alle Alleinerziehenden mit Job

Von LVZ