Sachsen will Kontaktbeschränkung für Kinderbetreuung lockern

In Sachsen diskutiert das Kabinett am Freitag noch über Details der von kommenden Montag an geltenden Corona-Schutzverordnung. Ein Knackpunkt sind dabei noch immer die Kontaktbeschränkungen. Künftig soll sich ein Hausstand nur noch mit einer weiteren Person eines anderen Hausstandes treffen dürfen. Gerungen wird nach LVZ-Informationen, ob unter 14-Jährige dabei mitgezählt werden. Im Augenblick ist das nicht vorgesehen. Von Bedeutung ist das, wenn zum Beispiel ein Nachbar oder Freund zu Besuch kommt. Darf er dann sein Kind mitbringen oder zählt es selbst als eine Person und müsste dann zu Hause bleiben.

In einem weiteren Punkt wurde bereits am Donnerstagabend nachgebessert. Die Betreuung von Kindern unter 14 Jahren soll erleichtert werden. Abweichend von der beschriebenen Ein-Personen-Regelung sollen Kinder auch in einem anderen Hausstand beaufsichtig werden dürfen.

Verbot von gewerblichen Angeboten

Auch diese Vorschrift nennt mehrere Voraussetzungen. Das Betreuungsangebot darf nicht gewerblich sein und muss unentgeltlich erfolgen. Tagesmütter bleiben also außen vor. Der Hausstand muss fest benannt werden. Damit soll ein Hopping von einer Familie zur nächsten verhindert werden. Die Beaufsichtigung darf aber wechselseitig erfolgen. Es können dabei Kinder aus zwei Hausständen zusammenkommen. Ihre Zahl ist dabei nicht beschränkt. Vorbild für diese Variante ist das Nachbarland Bayern. Auch dort soll die Betreuung erlaubt werden.

Beispiel für die Betreuung

Der etwas verschachtelte Absatz in Paragraf 2 von Sachsens Corona-Schutzverordnung wird mit einem Beispiel noch etwas klarer. Familie Lehmann und Familie Schulze haben je zwei Kinder im Kindergarten- und Grundschulalter. Die Lehmanns betreuen alle vier Kinder am Montag und Dienstag, die Schulzes von Mittwoch bis Freitag. Was nicht geht ist, dass die Lehmanns oder die Schulzes die Kinder zwischenzeitlich noch zu einer anderen Familie bringen.

Kämen nun noch die Müllers hinzu, dann dürfte diese Familie weder aushelfen, noch ihre Kinder zu den Meyers oder Schulzes bringen, sondern müsste sich eine weitere Familie suchen.

Regel für pflegebedürftige Angehörige

Neben Freunden und Nachbarn dürfen auch Familienangehörige wie die Großeltern einspringen. Die Regeln für die Kinderbetreuung sollen auch für pflegebedürftige Angehörige gelten.

Die fertig formulierte Verordnung soll am Freitagabend durch Sozialminister Petra Köpping ( CDU) und Justizministerin Katja Meier (Grüne)in Dresden vorgestellt werden.

