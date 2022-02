Dresden

Sächsische Schülerinnen und Schüler müssen nach den Winterferien zwar noch eine Woche lang Masken im Unterricht tragen – danach soll die Maskenpflicht an den weiterführenden Schulen aber fallen. Das kündigte Kultusminister Christian Piwarz (CDU) am Dienstagabend nach der Kabinettssitzung an. Auch für Lehrer ist der Mund-Nasen-Schutz dann nicht mehr verpflichtend. Von der neuen Regelung sind Grundschulen nicht betroffen, dort es gibt bisher schon keine Maskenpflicht im Unterricht.

„Unbeschwertheit und Normalität ermöglichen“

„Schülerinnen und Schüler haben ebenso wie Lehrkräfte und Erzieherinnen und Erzieher in den letzten Monaten besondere Last getragen“, sagte Piwarz. Es ist an der Zeit, auch den Kindern und Jugendlichen die Unbeschwertheit und Normalität zu ermöglichen, die für viele Erwachsene im Alltag jetzt wieder selbstverständlich wird.“ Er sprach davon, dass die Regelungen „achtsam“ zurückgefahren würden.

Tests nur noch zweimal wöchentlich

Neben der Maskenpflicht will der Minister auch das Testen an den Schulen ab dem 7. März lockern. Schülerinnen und Schüler müssen einen Selbsttest dann nur noch zweimal wöchentlich machen. Im Falle eines positivem Corona-Testergebnis eines Schülers besteht eine fünftägige tägliche Testpflicht für die betreffende Klasse. „Durch diese engmaschige Kontrolle ist in der Regel die Anordnung häuslicher Lernzeit für einzelne Klassen oder Schulen nicht mehr notwendig und kontinuierlicher Präsenzunterricht abgesichert“, teilte das Ministerium mit.

In der letzten Woche vor den Winterferien waren aufgrund des Infektionsgeschehens in Sachsen 18 Schulen befristet geschlossen. Bei 316 Schulen wurden vorübergehend eine oder mehrere Klassen in die häusliche Lernzeit geschickt.

Schulbesuchspflicht gilt wieder

Ab dem 7. März soll zudem die Schulbesuchspflicht wieder eingesetzt werden. Das hatte der Kultusminister in den vergangenen Wochen schon angekündigt. Bislang hatte es Sachsen den Eltern freigestellt, ob sie wegen des Risikos einer Corona-Infektion die Schülerinnen und Schüler in den Unterricht schicken. Allerdings gab es für die abwesenden Kinder und Jugendlichen keine Zusatzangebote, sie wurden nicht digital unterrichtet. Das Kultusministerium machte aber deutlich, dass Abmeldungen vom Schulbesuch aus medizinischen Gründen auch nach dem 7. März weiterhin möglich sei.

Regelbetrieb in Grundschulen und Kitas

In den Grundschulen und den Kitas soll der Regelbetrieb ab 7. März wieder aufgenommen werden. Bislang mussten die Klassen und Gruppen streng voneinander getrennt werden. Dass die neuen Regeln nicht bereits nach den Winterferien in der kommenden Woche greifen, erklärt das Ministerium mit den Erkenntnissen der vergangenen Ferienzeiten: „Erfahrungsgemäß werden nach den Ferien vergleichsweise viele unentdeckte Infektionsfälle identifiziert.“ Deswegen gelten die „erhöhten Schutz- und Hygieneregelungen“ eine Woche lang unverändert fort. Der neue Fahrplan für den Schul- und Kita-Betrieb soll am 1. März in der Kabinettssitzung beschlossen werden. Er soll bis zum 19. März gelten und dann mit den Bundesregeln neu justiert werden.

Von kol/abö