Die sächsische Landesregierung will nach der Corona-Krise den Neustart in den Innenstädten vorantreiben und Einzelhändler unterstützen. Dafür gibt es nun auch mehr Geld.

Sachsen will Neustart in den Innenstädten unterstützen

Preisgelder und Runder Tisch - Sachsen will Neustart in den Innenstädten unterstützen

Preisgelder und Runder Tisch - Sachsen will Neustart in den Innenstädten unterstützen