Sachsen will den Bonus für Pflegekräfte in der Corona-Krise aufstocken. Das kündigte Gesundheitsministerin Petra Köpping ( SPD) am Donnerstagabend bei einem Runden Tisch zu Auswirkungen der Pandemie in Dresden an. Vor zwei Wochen hatte der Bundestag das Gesetz für einen finanziellen Bonus für Pflegekräfte verabschiedet. In Sachsen gab es bisher keine Entscheidung, ob zu den vom Bund gezahlten 1000 Euro noch weitere 500 Euro hinzukommen. Mehrere Bundesländer hatten das schon entschieden.

Sachsens DGB-Vorsitzender Markus Schlimbach hatte am Donnerstag eine zügige Entscheidung angemahnt. „Die Pflegekräfte in Sachsen erwarten eine schnelle und unbürokratische Lösung. Die Beschäftigten haben Großartiges geleistet, um Kranken und Pflegebedürftigen schnell und effektiv zu helfen. Genauso schnell und effektiv muss jetzt die Staatsregierung in Sachsen den Pflegekräften den versprochenen Bonus zukommen lassen“, sagte er.

