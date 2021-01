Sachsen will Quarantäne-Verweigerer in Gewahrsam stecken 

Dresden

Wer nicht hören will, soll fühlen: In Sachsen werden hartnäckige Quarantäne-Verweigerer ab Ende Januar in einen Corona-Gewahrsam genommen. Das kündigte Innenminister Roland Wöller ( CDU) am Dienstag an. „Die Regeln sind dazu da, um eingehalten zu werden“, erklärte Wöller und sprach von einem „wichtigen Signal“.

Quarantäne-Verweigerer werden rund um die Uhr bewacht

Der neue Gewahrsam wird in Dresden am Hammerweg eingerichtet. Dort befindet sich eine bislang nicht genutzte Erstaufnahmeeinrichtung für Flüchtlinge. Ein Teil des Gebäudekomplexes war vor einiger Zeit zu einem Hochsicherheitssaal des Oberlandesgerichtes umgebaut worden. Vorerst sind laut Wöller drei Plätze geplant, in denen Quarante-Verweigerer rund um die Uhr von der Polizei bewacht werden können. Weitere Standorte sind gegenwärtig nicht im Gespräch. „Wir gehen von ganz wenigen Fällen aus. Sollte der Bedarf höher sein, können wir nachsteuern“, sagte der Innenminister.

Gericht muss Unterbringung anordnen

Die rechtliche Grundlage für die einschneidende Maßnahme ist der Paragraf 30 des Infektionsschutzgesetzes, der eine zwangsweise Unterbringung von Verweigerern in einem abgeschlossenen Krankenhaus oder einer anderen geeigneten Unterkunft vorsieht. Eine Einweisung in eine Klinik soll es aber nicht geben, da alle Kapazitäten für Corona-Patienten benötigt werden.

Wöller erklärte, dass zunächst das Gesundheitsamt eine Quarantäne überwacht und bei Verstößen eine eindringliche Ermahnung aussprechen muss. Erst danach kann ein Quarantäne-Gewahrsam vom zuständigen Gesundheitsamt beim Gericht beantragt werden. Bislang sind allerdings noch keine Verweigerer bekannt, die abgesondert werden sollen.

Kontrollen sind deutlich ausgeweitet worden

Schon jetzt haben die Kontrollen der Corona-Schutzverordnung deutlich zugenommen, teilte Wöller außerdem mit. Seit vergangenem Montag waren insgesamt 2745 Polizisten sachsenweit im Einsatz. Dabei wurden 1423 Bußgelder und 39 Verwarngelder verhängt sowie 292 mündliche Verwarnungen ausgesprochen.

Von Andreas Debski