Sachsen will mit neuer Digitalagentur den Breitbandausbau vorantreiben

Leipzig

Sachsen hat jetzt eine landeseigene Digitalagentur (DiAS). Sie soll die digitale Transformation im Freistaat koordinieren und insbesondere Kommunen beim Breitbandausbau beraten. Angegliedert ist sie an das Wirtschaftsministerium. Mit ihrer Gründung setze man ein zentrales Vorhaben aus dem Koalitionsvertrag um, sagte Wirtschaftsminister Martin Dulig (SPD) am Donnerstag zum Start der DiAS.

Im Vertrag steht unter anderem, dass die Koalition für Sachsen eine „flächendeckende Gigabit-Breitbandinfrastruktur“ will. Schnelles Internet sei genau so wichtig wie ein gut ausgebautes Straßennetz, so Dulig.

Zahlreiche Regionen sind ohne schnelles Internet

Grundsätzlich seien die Telekommunikationsfirmen für den Ausbau von Glasfaser zuständig, sagte der Minister. Aber in ländlichen Gebieten rechne sich das ohne Förderung zumeist nicht. Die Digitalagentur stehe deshalb den Kommunen bei der Beantragung von Fördergeldern zur Seite. Aber auch für Unternehmen und Privatpersonen will man Ansprechpartner sein, sagte Dulig.

Jeder der wissen will, wann bei ihm der Anschluss gelegt wird, könne dies in der neuen Behörde erfragen. Jedenfalls perspektivisch. Noch seien von den geplanten 14 Stellen nur sieben besetzt, wie Beate Fröhlich sagt, die den Aufbau der DiAS mit Sitz in Dresden koordiniert hat.

Wie dringend der Ausbau mit Glasfaser sei, darauf macht der Sächsische Städte-und Gemeindetag aufmerksam. Im Freistaat gebe es zahlreiche Regionen mit miserabler Internetanbindung. Mehr als 400.000 Haushalte müssen mit Übertragungsraten von unterhalb 200 Megabit pro Sekunde leben. Besonders betroffen seien die Landkreise Nord- und Mittelsachsen, aber auch im Leipziger Land, im Vogtland, im Erzgebirge und in der Lausitz gebe es Regionen mit „grauen Flecken“.

Corona verstärkt Trend zur Digitalisierung

Der Freistaat, so die Forderung des Städte-und Gemeindetages, solle ausreichend Gelder zur Kofinanzierung von Bundesmitteln bereitstellen. Der Bund stellt im sogenannte Graue-Flecken-Programm insgesamt zwölf Milliarden Euro bereit, um insbesondere ländliche Regionen ans schnelle Internet anzubinden. Auch mehr als acht Monate nach Förderbeginn ist nicht geklärt, wie Sachsen den Eigenanteil von rund 330 Millionen Euro kofinanzieren will, hieß es.

Der Branchenverband Silicon Saxony begrüßte die Gründung der Agentur. Corona habe den Trend zu Homeoffice verstärkt. In den vergangenen zwei Jahren seien Verwaltungsvorgänge häufiger als sonst online abgewickelt worden und Händler hätten ihre Waren im eigenen Onlineshop verkauft. Das zeige, wie wichtig eine gute Internetanbindung sei, hieß es. „Nur wer seine Hausaufgaben im Fach Digitalisierung frühzeitig erledigt, verfügt über Vorteile in einer immer digitaleren Welt“, sagte Vereinsvorsitzender Dirk Röhrborn. Zugleich mahnte er, dass kontinuierlich in die Qualifizierung von Fachkräften investiert werden müsse, um die Möglichkeiten der Digitalisierung auszunutzen.

Von Andreas Dunte