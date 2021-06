Sachsen will ohne Termin gegen Corona impfen

Leipzig

Sachsen will eine weiter Hürde bei den Impfungen gegen Corona nehmen. Interessenten sollen ihre Spritze demnächst ohne Termin erhalten. „Wir sind jetzt in der Situation, die wir monatelang herbeigesehnt haben: Es gibt ausreichend Impftermine, ohne dass auf die Buchung gewartet werden muss“, sagte Gesundheitsministerin Petra Köpping (SPD) am Montag. „Selbst, wenn sie ihren Zweitimpftermin verschwitzt haben: Kommen Sie einfach spontan ins Impfzentrum – sie werden geimpft.“ Später erklärte die Ministerin dem MDR, dass Corona-Impfungen künftig auch ganz ohne Terminvereinbarung möglich sein sollen.

Hintergrund sind die jetzt schon vielen offen oder kurzfristig abgesagten Termine in den Impfzentren. Das Thema wird am Dienstag auch im Kabinett behandelt. Am Mittag werden während einer Pressekonferenz weitere Details erwartet. Dort will sich auch Sachsens DRK-Chef Rüdiger Unger zur Umsetzung der neuen Strategie äußern.

Köpping war am Montag zum zweiten Mal mit Astrazeneca geimpft worden. Sie ließ sich den Wirkstoff im Impfzentrum an der Leipziger Messe spritzen, um den vollen Schutz gegen das Coronavirus zu erhalten. Die Ministerin hatte sich bereits im April Astrazeneca verabreichen lassen und den regulären Abstand von zwölf Wochen zwischen den Impfdosen abgewartet, wie ihr Ressort am Montag mitteilte.

Die SPD-Politikerin warb in der Vergangenheit mehrfach für den britischen Impfstoff. Er biete einen sehr guten Schutz und sei von der EU zugelassen. „Je umfangreicher wir alle vorhandenen Impfstoffe nutzen, desto schneller kommen wir unserem Ziel entgegen, einen guten Gemeinschaftsschutz zu erreichen“, hatte sie zuletzt in der vergangenen Woche gesagt.

Appell an alle Bürger Sachsens, sich impfen zu lassen

Die Ministerin appellierte nach ihrer Zweitimpfung an alle Sächsinnen und Sachsen, es ihr gleichzutun und sich impfen zu lassen. „Gerade jetzt ist die Zweitimpfung wichtig im Kampf gegen das Coronavirus, denn nur sie gewährleistet den vollständigen Schutz gegen das Virus und Mutationen wie die Delta-Variante.“

Sie verstehe, dass die Lust zum Impfen bei schönem Sommerwetter geringer sei und einige Menschen bei der ersten Impfung mit starken Nebenwirkungen zu kämpfen hatten, doch diesen Menschen will sie mit ihrer zweiten Impfung Mut machen.

In Sachsen sind laut Übersicht des Robert Koch-Institutes (RKI) 34,4 Prozent der Menschen vollständig geimpft - damit liegt der Freistaat leicht unter dem Bundesdurchschnitt. Zuletzt hatte eine Stichprobe des Deutschen Roten-Kreuzes (DRK) ergeben, dass tausende Zweitimpftermine in Sachsen wegen nicht wahrgenommener Termine entfallen.

DRK Sachsen erleichtert Termin-Buchungen

Impftermine in Sachsens Impfzentren sind inzwischen leichter zu buchen. Das Deutsche Rote Kreuz (DRK) stellt seit Montag neue Termine nicht mehr dreimal pro Woche, sondern regelmäßig abhängig vom Bedarf zur Verfügung. „Es wurde auch die Serverkapazität erhöht“, erklärte eine Mitarbeiterin am Montag. Dadurch sollen keine längeren Wartezeiten wie früher entstehen. Für Menschen ohne Internet seien zudem auch Buchungen über die Impfhotline möglich.

Am Montagnachmittag waren laut der Übersichtsseite Countee in den kommenden zwei Wochen rund 17.000 Termine für Erstimpfungen verfügbar. Angaben des DRK zufolge gibt es darüber hinaus Kapazitäten, die weiter in der Zukunft liegen. Der Start der geänderten Bereitstellung der Termine sei gut verlaufen, hieß es seitens des DRK. „Impfangebot und Nachfrage sind für die sächsischen Impfzentren endlich ausgeglichen.“

Momentan ist die Corona-Inzidenz in Sachsen konstant auf niedrigem Niveau. Das Robert Koch-Institut (RKI) bezifferte sie am Montag mit 3,4 Neuinfektionen je 100.000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen. In Leipzig lag sie bei 4,7.

Von Josephine Heinze/Robin Knies