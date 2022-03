Sachsen will viele Geflüchtete aufnehmen – 250.000 Euro für Kommunen

Dresden

Sachsen kommt bei der Aufnahme von Geflüchteten aus den Kriegsgebieten der Ukraine eine besondere Rolle zu. Das erklärte Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) am Dienstag auf der Kabinettspressekonferenz in Dresden. „Es sind Hunderttausende auf der Flucht und viele werden zu uns kommen. Diesmal ist der Freistaat das erste Bundesland, das die Menschen erreichen“, so der Regierungschef.

Viele Bürgerinnen und Bürger hätten bereits enorme Hilfsbereitschaft signalisiert. Kretschmer rief am Dienstag alle im Freistaat dazu auf, den Ankommenden zu helfen. „Es ist die schlimmste Zeit des Lebens für Geflüchteten, aber ich möchte, dass sie später sagen: Das beste daran waren die Sachsen“, so Kretschmer.

Zeltstadt in Polen wird unterstützt – Partnerstädte im Fokus

Sachsens Landesregierung hat zur Unterstützung und Hilfe der Ankommenden inzwischen auf höchster Ebene eine spezielle Taskforce, den sogenannten Koordinierungs- und Lenkungsausschuss Ukraine, ins Leben gerufen. Wie Kretschmer erklärte, werden in einem ersten Schritt 100.000 Euro an die Ukraine-Stiftung im polnischen Wroclaw gezahlt, mit deren Hilfe unter anderem eine „hochmoderne Zeltstadt“ im Nachbarland entstehen soll.

Zudem werden 250.000 Euro den sächsischen Kommunen zur Verfügung gestellt, die über Städtepartnerschaften direkten Verbindungen in die Ukraine haben. Neben Leipzig, der Partnerstadt von Kiew, seien dies sieben weitere sächsische Kommunen.

2200 Plätze in Erstaufnahmen – schneller Weg in die Kommunen

Bis zum Dienstag waren nach Angaben von Innenminister Roland Wöller (CDU) 132 Geflüchtete aus der Ukraine bis nach Sachsen gekommen. In den kommenden Wochen und Monaten müsse aber noch mit deutlich mehr gerechnet werden. „Es ist nicht nur eine Frage der Humanität, sondern auch der Solidarität mit unseren europäischen Nachbarn zu helfen“, so Wöller. Für die Aufnahme der Geflüchteten stünden laut des Innenministers 1400 Plätze in den Erstaufnahmeeinrichtungen in Leipzig, Dresden und Chemnitz bereit. Dazu seien bereits 800 sogenannte Standby-Plätze geschaffen worden, „so dass wir schon jetzt mehr als 2000 Plätze zur Verfügung haben. Und weitere Flächen sind im Aufbau“, so Wöller.

Wie Ministerpräsident Kretschmer erklärte, sollen die ukrainischen Geflüchteten aber nicht lange in den Erstaufnahmeeinrichtungen verbleiben müssen, „sondern sehr schnell in den Regionen untergebracht werden, dort zur Schule gehen. Und sie sollen auch die Chance haben, ihren Lebensunterhalt verdienen zu können“, so Sachsens Regierungschef.

Kein Asylstatus, Hilfe über EU-Schutzgewährungsrichtlinie

Rechtlich gesehen ist die Aufnahme der ukrainischen Bürgerinnen und Bürger in Sachsen bisher eine noch zu lösende Grauzone. Wie Wöller erklärte, hätten sich die europäischen Innenministerinnen und Innenminister am Sonntag darauf geeinigt, erstmal die sogenannte Schutzgewährungsrichtlinie anzuwenden. Diese erkennt vorübergehendem Schutz auch außerhalb des Asylrechts in Europa an. In Abstimmung mit der Bundesregierung müssten konkrete Rahmenbedingungen aber noch geklärt werden.

Auch Wöller dankte den Menschen in Sachsen, die bereits „überwältigende Hilfsbereitschaft“ gezeigt hätten. Die sächsische Landesregierung wollte diese nun ebenfalls mit unkomplizierter Unterstützung begleiten. Wie der Innenminister erklärte, soll dazu unter anderem ein Online-Portal aufgebaut werden, auf dem die verschiedenen sächsischen Hilfsangebote gebündelt werden und sich Interessierte auch weiter Unterstützung holen könnten. Das Portal soll noch in dieser Woche online gehen und auf den Erfahrungen aus der Corona-Hilfe aufbauen.

Wirtschaftshilfen in Höhe von 20 Millionen für Sachsens Firmen

Von großer Anteilnahme sprach am Dienstag auch Thomas Kralinski, der den erkrankten Wirtschaftsminister Martin Dulig (SPD) vertrat. „Viele Unternehmen haben uns Hilfsbereitschaft signalisiert und sind auch in großer Sorge um ihre Mitarbeiter in der Ukraine“, so Kralinski.

Gleichwohl werde Sachsen auch wirtschaftliche Auswirkungen des Krieges und der Sanktionen zu spüren bekommen. Der Freistaat habe vorerst ein Unterstützungsprogramm von 20 Millionen Euro für die etwa 500 betroffene Unternehmen aufgelegt. Dieses könne bei Bedarf aber auch noch aufgestockt werden.

Von Matthias Puppe