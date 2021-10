Sachsen zahlt Corona-Tests für Kita-Personal nicht mehr

Dresden

Ab November müssen die Kita-Träger in Sachsen die Kosten für Corona-Tests ihres Personals selbst zahlen: Der Freistaat hat jetzt angekündigt, sich aus der Finanzierung zurückzuziehen. „In einer Phase, in der es schwierig gewesen ist, Tests zu angemessenen Preisen zu beschaffen, wurden sie zentral durch den Freistaat beschafft. Doch die Situation hat sich inzwischen geändert“, erklärt Dirk Reelfs, der Sprecher des sächsischen Kultusministeriums.

Hintergrund ist auch, dass der im Frühjahr 2021 mit einem privaten Anbieter abgeschlossene Rahmenvertrag zum Monatsende ausläuft.

Personal muss zwei Mal pro Woche auf Corona getestet werden

Die Covid-Arbeitsschutzverordnung des Bundes schreibt allerdings vor, dass Arbeitgeber ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern mindestens zwei Mal wöchentlich Corona-Tests zur Verfügung stellen müssen – sofern diese nicht geimpft oder nachweislich genesen sind. Darüber hinaus können sich Geimpfte und Genesene freiwillig testen lassen. Deshalb müssen die Betreiber der Kindertagesstätten – häufig Kommunen oder freie Wohlfahrtsverbände – die Tests auch weiterhin anbieten, aber selbst bezahlen.

Freistaat hat 6,3 Millionen Euro für Tests in Kitas bezahlt

In Sachsen arbeiten rund 38.000 Erzieherinnen und Erzieher in den Kitas. Damit die Träger ihrer Pflicht nachkommen konnten, seien für das pädagogische Personal durch den Freistaat 2,38 Millionen Corona-Antigen-Selbsttests zentral beschafft und an die Landkreise und kreisfreien Städte ausgeliefert“, rechnet Reelfs vor. Die Gesamtkosten belaufen sich seit April 2021 auf rund 6,3 Millionen Euro.

Sachsens Kultusminister Christian Piwarz (CDU) hatte immer wieder auch an Kita-Personal appelliert, die Impfquote zu erhöhen. „Natürlich habe ich bei denjenigen, die nicht nur für sich, sondern auch für ihnen Anvertraute verantwortlich sind, die Erwartung, dass sie sich impfen lassen. Das betrifft neben dem Gesundheitsbereich auch Erzieherinnen und Erzieher sowie Lehrerinnen und Lehrer“, so Piwarz.

Linke-Fraktionsvize warnt davor, Kita-Träger allein zu lassen

Die Linke wirft der Staatsregierung nun vor, die Kommunen und freien Träger mit den Kosten allein zu lassen. „Wir lehnen diesen Rückzug aus der Verantwortung entschieden ab. Angesichts der steigenden Betriebs- und Sachkosten für den Kita-Betrieb kann ich mir nicht vorstellen, dass die Träger das Testangebot allein finanzieren können“, kritisiert die Fraktionsvize Marika Tändler-Walenta. Die Linke-Politikerin warnt davor, dass wegen Geldmangels möglicherweise weniger getestet werden könnte und Infektionen damit unentdeckt blieben.

Städte- und Gemeindetag: Tests sind mittlerweile kostengünstig

Der Sächsische Städte- und Gemeindetag (SSG) widerspricht jedoch: „Im Laufe dieses Jahres ist der Bedarf wegen des Impfstatus der Beschäftigten deutlich zurückgegangen. Nach dem Verbrauch der Restbestände müssen die Einrichtungen beziehungsweise deren Träger die erforderlichen Tests selbst beschaffen – was aktuell ohne weiteres möglich ist“, sagt SSG-Geschäftsführer Mischa Woitscheck. Er hält die zentrale Beschaffung durch den Freistaat für „nicht mehr erforderlich“.

Die Tests seien „jetzt am Markt in kleinen Mengen kurzfristig und kostengünstig“ zu beschaffen. Deshalb wäre die bisherige zentrale Logistik für die Beschaffung und die Verteilung unwirtschaftlich geworden, macht Woitscheck klar.

Von Andreas Debski