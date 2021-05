Sachsen zieht nach: Rauchmelder sollen auch in Bestandsbauten nachgerüstet werden 

Leipzig

Was in anderen Bundesländern schon seit Jahren Standard ist, soll jetzt auch in Sachsen kommen: Eine Rauchmelderpflicht in Bestandsbauten. Als letztes Bundesland will der Freistaat einen entsprechenden Gesetzesentwurf auf den Weg bringen.

Berichten des MDR-Magazins „Umschau“ zufolge, hat das zuständige Sächsische Staatsministerium für Regionalentwicklung eine Änderung der Sächsischen Bauordnung in Angriff genommen. Wann der Landtag die Änderung beschließt und die Pflicht in Kraft tritt, ist nach Auskunft des zuständigen Pressesprechers derzeit noch nicht bekannt. Die aktuelle Änderung sei im Koalitionsvertrag von 2019 beschlossen worden, heißt es.

Leipzig-Update – Der tägliche Newsletter Die wichtigsten Nachrichten aus Leipzig und Sachsen täglich gegen 19 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Bislang galt in Sachsen die Rauchmelderpflicht nur für Neu- und Umbauten. In Deutschland führte Rheinland-Pfalz diese Pflicht 2003 als erstes Bundesland ein. Eine Ausweitung auf Bestandsgebäude wurde 2010 zuerst in Mecklenburg-Vorpommern verpflichtend. Bis auf Sachsen zogen nach und nach alle Bundesländer nach.

Rauchmelder können Leben retten

In Thüringen gilt die Rauchwarnmelderpflicht für Neu- und Umbauten seit 2008 und für Bestandsgebäude seit 2019. In Sachsen-Anhalt sind die Rauchmelder seit 2009 in neuen und umgebauten Häusern verpflichtend und seit 2016 in Bestandsbauten.

Lesen Sie auch Günstige Akkus und defekte Elektrogeräte immer häufiger Brandursache in Leipzig

Nicht nur in Wohnungen, sondern auch in Hotels, Schulen, Altenheimen und Krankenhäusern sind Rauchmelder mittlerweile verpflichtend. Bei einem Brand können sie Leben retten. Wohnungsbrände fordern immer wieder Todesopfer – wie zuletzt in Leipzig-Möckern, wo vergangene Woche eine 62-jährige Frau in den Flammen umkam. Viele Brandopfer sterben bei einem unbemerkten Feuer im Schlaf an einer Rauchvergiftung – Rauchmelder können dies verhindern.

Von LVZ / lg