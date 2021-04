Waldarbeiter von Sachsenforst und beauftragte Forstunternehmer pflanzen in diesem Jahr sechs Millionen Bäume im sächsischen Staatswald. Rund ein Drittel der im Staatswald gepflanzten Bäume werden in landeseigenen Forstbaumschulen von Sachsenforst – wie hier Weißtannen in Graupa (kl. Foto: Lothar Sprenger) – herangezogen. Quelle: Felix R. Krull