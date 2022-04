Leipzig

Die Abiturprüfungen in Sachsen stehen vor der Tür: Rund 13.800 Schülerinnen und Schüler aus allgemeinbildenden und beruflichen Gymnasien treten ab Dienstag insgesamt fünf Examen an. Der Auftakt der Prüfungsphase erfolgt mit den Fächern Religion am 26. April und Deutsch am 27. April.

Wegen der Corona-Pandemie standen die Abiturientinnen und Abiturienten in den vergangenen zwei Jahren ihrer Schulzeit immer wieder vor großen Herausforderungen. Deswegen sollen die Prüfungen laut Kultusministerium für sie erleichtert werden.

Erschwerte Bedingungen für Abiturientinnen und Abiturienten

Der Abschlussjahrgang 2022 musste die komplette Oberstufe unter Corona-Bedingungen absolvieren. „Zwar fand der Unterricht im laufenden Schuljahr in der Oberstufe meist in Präsenz statt, doch in dieser Zeit mussten pandemiebedingte Lernrückstände aus den Vorjahren aufgeholt werden“, teilte das Sächsische Kultusministerium mit. „Unsere Lehrerinnen und Lehrer haben ihre Schützlinge trotz aller Widrigkeiten mit viel Engagement bestens auf ihre Prüfungen vorbereitet“, so Kultusminister Christian Piwarz (CDU).

Kultusministerium will pandemiebedingte Nachteile ausgleichen

Dennoch gebe es auch dieses Jahr Erleichterungen für die Prüflinge. Beispielsweise habe man zu Beginn des Schuljahres einige Themen ausgewählt, die nicht als Schwerpunkt Teil der schriftlichen Examen sein werden. Wie bereits im Vorjahr werden Zweit- und Drittkorrekturen nicht wie sonst üblich von Lehrkräften anderer Einrichtungen durchgeführt, sondern finden an derselben Schule statt. Damit sollen die individuellen Voraussetzungen an den Schulen berücksichtigt werden.

Außerdem stehen den Schülerinnen und Schülern 30 Minuten mehr Zeit für die Bearbeitung zur Verfügung. In naturwissenschaftlichen Fächern erhalten sie bis zu 60 Minuten, um Experimentierplätze entsprechend der Hygieneauflagen einzurichten. Trotz der außergewöhnlichen Bedingungen seien die Prüfungen fair, hob Piwarz hervor. Die Schülerinnen und Schüler sollen ein vollwertig anerkanntes Abitur ablegen können.

Kaum noch Corona-Regeln an den Schulen

Bis zum 12. Mai absolvieren die Abiturientinnen und Abiturienten drei schriftliche Examen. Ab 16. Mai werden sie in zwei Fächern mündlich geprüft. Masken müssen sie dafür nicht tragen. Auch Corona-Tests sind nicht mehr verpflichtend, denn Sachsens Schulen kehren wieder in den Normalbetrieb zurück. Lediglich Abstände und Hygienevorgaben sind noch zu beachten.

Dennoch müsse man aufmerksam bleiben, warnt Piwarz. „Auch wenn wir Lockerungen zulassen können, ist die Pandemie noch nicht vorbei. Es gilt achtsam zu bleiben, damit alle gesund und leistungsfähig in die Prüfungen starten können.“ Im Krankheitsfall gibt es Nachholtermine für die Prüfungen.

Von Fabienne Küchler