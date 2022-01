Sachsens Ärztechefs gegen die Impfpflicht: „Omikron mischt die Karten neu“

Leipzig

Die Chefs der Kassenärztlichen Vereinigung Sachsen (KVS) und des Sächsischen Hartmannbundes sprechen sich deutlich gegen eine allgemeine Impfpflicht aus. KVS-Vorsitzender Dr. Klaus Heckemann und Hartmannbund-Präsident Dr. Thomas Lipp haben aber auch erhebliche Zweifel an einer einrichtungsbezogenen Pflicht.

„Omikron – oft wie ein Männerschnupfen“

Am 10. Dezember hatte der Deutsche Bundestag die Impfpflicht für alle Mitarbeiter in Kliniken und Pflegeeinrichtungen beschlossen; bis 15. März müssen diese einen Nachweis vorlegen. Als die Änderung des Infektionsschutzgesetzes beschlossen wurde, sei die Situation eine andere gewesen, sagt Heckemann. Denn jetzt setzt sich die Omikron-Variante zunehmend durch. „Die Impfung hilft viel weniger“, konstatiert der KVS-Chef, „sie verringert zwar weiterhin schwere Verläufe und Todesfälle, aber Infektionen fast gar nicht mehr.“ Damit würden auch asymptomatische Geimpfte das Virus unwissentlich weitergeben. Es gebe also kaum noch einen Fremdschutz durch eine Impfpflicht, die wohl ohnehin nicht durchgesetzt werden könne.

Und nach einer weiteren Überlastung des Gesundheitssystems durch Ungeimpfte sehe es momentan auch nicht aus, meint Heckemann. „Omikron mischt die Karten neu“, sagt auch Dr. Thomas Lipp, Vorsitzender des Sächsischen Hartmannbundes. Es gehe nicht nur um den fehlenden Infektionsschutz. „Bei denen, die angesteckt sind, läuft das oft wie ein Männerschnupfen“, erklärt der Allgemeinmediziner mit Praxis in der Südvorstadt. „Mit Omikron sind die Begründungen für eine Impfpflicht obsolet.“

Leipzig-Update – Der tägliche Newsletter Die wichtigsten Nachrichten aus Leipzig und Sachsen täglich gegen 19 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

„Es gibt zu viele Unbekannte“

Mit Blick auf die neue Lage hält KVS-Chef Heckemann den erheblichen Grundrechtseingriff für unverhältnismäßig. Lipp formuliert es so: „Eine Impfpflicht, die die Integrität des einzelnen Patienten dermaßen beeinflusst, ist nicht zu rechtfertigen – egal, ob er sich klug oder unklug entschieden hat.“ Mit seinem Kollegen Heckemann ist er einig: Eine allgemeine Pflicht wird nicht kommen. Mit Blick auf die ab 15. März geltende Impfpflicht für Personal in Krankenhäusern und Pflegeheimen gibt der KVS-Chef zu bedenken, dass betroffene Mitarbeiter bereits seit zwei Jahren ungeimpft arbeiten. Inzwischen könnten deren Schutzbefohlene alle geimpft sein – wenn sie es nicht sind, sei das in den allermeisten Fällen eine bewusste Entscheidung gegen die Spritze.

Dass Teile des Personals in Medizin und Pflege sich nicht immunisieren lassen wolle, hält Heckemann zwar für irrational. „Aber warum sollen diese Leute nun quasi verhaftet werden für diejenigen, bei denen die Impfung dringend geboten wäre und die diese dennoch ablehnen?“ Auch mit Blick auf viele offene Fragen zur weiteren Entwicklung des Virus und die damit womöglich wiederholt zu klärende Wirksamkeit der Vakzine hält Heckemann eine Impfpflicht für falsch. „Es gibt zu viele Unbekannte – und die darf es nicht geben, wenn ich so eine weitreichende Pflicht einführen will.“

„Wir kriegen das juristisch und ethisch nicht hin“

Heckemann wie Lipp sind absolute Impfbefürworter. Vor allem die Alten und Multimorbiden hätten längst durchgeimpft sein müssen, finden die beiden Allgemeinmediziner – dann wäre eine einrichtungsbezogene Pflicht ohnehin kein Thema mehr. Die Politik sei gut beraten, jetzt schnell zu reagieren – und die Pflicht für einzelne Berufsgruppen mit Blick auf die neuen Erkenntnisse zurückzunehmen, findet Heckemann. Lipp glaubt: „Wir kriegen das juristisch und ethisch sowieso nicht hin.“

Von Björn Meine