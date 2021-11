Sachsens Ärztevereinigung KVS hält mobile Impfteams für unnötig

Nur in jeder zweiten niedergelassenen Arztpraxis in Sachsen wird gegen das Sars-CoV-2-Virus geimpft. Entsprechend lang sind mittlerweile die Schlangen an den Orten, wo die mobilen Impfteams des DRK Station machen. Trotzdem will die Kassenärztliche Vereinigung den Vertrag für die Impftrupps nicht verlängern.