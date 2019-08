Dresden

Der DDR-Wohnwagen Modell Queck ist auch drei Jahrzehnte nach dem Ende des Arbeiter- und Bauernstaates noch ein Hingucker. Vor allem wenn er in der blauen Farbe der AfD gespritzt ist. Im Wahlkampf zur sächsischen Landtagswahl am 1. September steht das vom AfD-Kreisverband Bautzen aufgemotzte Gefährt einmal auch vis-à-vis des Bautzener Kornmarktes. Eigentlich hatte Parteichef und Spitzenkandidat Jörg Urban direkt am zentralen Reichenturm Wahlkampf machen wollen. Doch dort wirbt seit dem frühen Vormittag schon der CDU-Politiker Marko Schiemann für sich und die Union. Der 64-Jährige ist so etwas wie ein Platzhirsch in Bautzen, seit 1990 hat er hier bei jeder Landtagswahl das Direktmandat für die CDU geholt. Nun muss er gegen Urban (55) antreten, es dürfte eng werden.

Das AfD-Wahlkampfteam hat die vielen Medienanfragen nach einer Begleitung des Spitzenkandidaten an diesem Tag in Bautzen gebündelt. So kommt es, dass Urban gleich von drei Kamerateams umgeben ist. Während er am Queck-Anhänger Interviews gibt, laufen potenzielle AfD-Wähler lieber erst einmal vorbei. Fast scheint es, als wolle keiner in der Öffentlichkeit mit der AfD in Verbindung gebracht werden. Dabei hat die Partei gerade in Bautzen eine Hochburg. Zur Europawahl Ende Mai lag sie im Landkreis Bautzen mit 32,1 Prozent der Stimmen weit vor der CDU (24,8). Bei der parallel stattfindenden Kommunalwahl hatte allerdings die CDU knapp die Nase vorn.

Urban: Kriminalität steigt, Asylrecht massenhaft missbraucht

Urban beantwortet die Fragen der Medienvertreter routiniert. Es sind Sätze, die man von AfD-Politikern im sächsischen Wahlkampf immer wieder hört: Die Kriminalität steige, das Asylrecht werde massenhaft missbraucht, die AfD sei nicht schuld an der zunehmenden Spaltung der Gesellschaft - ganz im Gegenteil, sagt Urban: „Schuld ist die schlechte Politik, die die "Altparteien" seit vielen Jahren machen. Das spaltet unsere Gesellschaft tatsächlich.“ Der Parteichef sieht eine „Meinungsdiktatur“ in Deutschland entstehen. Menschen, die sich regierungskritisch äußern, würden schnell und pauschal als Nazis bezeichnet: „Das verhindert den Dialog, den wir eigentlich in der Demokratie brauchen.“

Der AfD-Chef wirft den „Altparteien“ vor, Menschen den Mund zu verbieten. Das erinnert an Argumentationen der Pegida-Anhänger, die sich auch immer wieder in ihrer Meinungsfreiheit eingeschränkt wähnen, obwohl sie selbst teils Drastisches äußern - etwa, wenn Redner das Stichwort Flüchtlinge liefern und der Pegida-Chor „Absaufen, Absaufen“ skandiert. Urban räumt ein, dass beim Kampf um Wählerstimmen auf der Straße auch bei der AfD immer mal wieder schärfere Formulierungen zu hören sind. Es gehöre nun mal zum Wahlkampf dazu. „Das ertrage ich auch von anderer Seite.“ Die Rhetorik der AfD macht er für die Polarisierung in der Gesellschaft jedenfalls nicht verantwortlich.

Lage in Sachsen pessimistisch

Urban nennt sich selbst einen optimistischen Menschen. Dass er die Lage in Sachen äußerst pessismistisch beschreibt, ist für ihn kein Widerspruch. Wenn die AfD auf Probleme hinweise, habe das nur mit einer Sorge um das Land und seine Menschen zu tun. Wenn die AfD regiere, werde sich das ändern: „Ich bin sehr optimistisch, dass die AfD früher oder später in Regierungsverantwortung kommt und das Land wieder in die richtige Richtung lenken wird.“ US-Präsident Donald Trump ist für Urban in diesem Kontext durchaus ein Vorbild - auch wenn er ihn als „sprunghaft“ beschreibt. „Ich schätze tatsächlich an ihm, dass er sich auf die Interessen seines Landes konzentriert - mit positiven Folgen für die USA.“

„ Deutschland first“ wäre auch so ganz im Sinne der AfD. Urban und seine Mitstreiter träumen davon, bei der Landtagswahl die 30-Prozent-Marke zu knacken und mit Abstand stärkste Partei vor der erfolgsverwöhnten Union zu werden. Wenn CDU-Ministerpräsident Michael Kretschmer sein Direktmandat in Görlitz verliert und die AfD mit Abstand vor der CDU reinkommt, sieht Urban einen Machtwechsel in der Union zum Greifen nahe. Dann würde auch die Stunde jener Christdemokraten schlagen, die sich anders als Kretschmer eine Koalition mit der AfD vorstellen können. Urban ist überzeugt, dass sich die Gräben in der Gesellschaft von ganz allein wieder schließen, denn „spalterische Intentionen“ gebe es bei seiner Partei nicht.

Wie andere Spitzenkandidaten ist Urban täglich viele Stunden im Wahlkampf. Bis zum 1. September gilt es, nicht zu ruhen. Bevor er sich am Nachmittag mit Unternehmern trifft - Journalisten sind bei diesem Treffen nicht erwünscht - und am Abend Partei- und Fraktionschef Alexander Gauland zur Kundgebung in Bautzen trifft, nimmt sich Urban Zeit für ein Interview beim privaten Regionalsender Ostsachsen-TV. Dort wird er auf einem riesigen Sofa platziert und wirkt ein wenig geschrumpft. TV-Chef David Vandeven interviewt ihn 75 Minuten lang querbeet durch alle Themen. Für Urban ist wohl das längste Interview seiner Laufbahn. Ob er auf künftig ein solch gefragter Mann sein wird, entscheidet sich am 1. September.

Von Jörg Schurig, dpa