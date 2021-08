Dresden

Die neue sächsische Corona-Schutzverordnung ist noch nicht einmal beschlossen, da kündigt die AfD-Landtagsfraktion schon Widerstand an. Die Fraktion stört sich an den geplanten Einschränkungen für Ungeimpfte und Nicht-Genesene, die der Entwurf vorsieht, und kündigt für den Fall der Umsetzung eine Verfassungsbeschwerde an.

„Diese Ankündigung ist nichts anderes als die Einführung einer Impfpflicht durch die Hintertür“, sagt der AfD-Gesundheitspolitiker Frank Schaufel. „Durch die vielen Nachteile wird der Druck auf Impf-Skeptiker massiv erhöht.“ Die AfD-Fraktion lehne diese Ungleichbehandlung „entschieden“ ab.

Einschränkungen bei neuer Überlastungsstufe

Der Entwurf der neuen Corona-Schutzverordnung sieht die Einführung zweier neuer Corona-Warnstufen vor: die Vorwarnstufe und die Überlastungsstufe. Die Vorwarnstufe gilt demnach, wenn im Freistaat mindestens 650 Krankenhausbetten auf Normalstationen oder 210 Betten auf Intensivstationen mit Covid-19-Erkrankten belegt sind. Derzeit sind 99 Normal- und 19 Intensivbetten belegt. Die Überlastungsstufe wäre mit der bisherigen „Corona-Notbremse“ identisch: Sie greift bei einer Belegung von 1300 Betten auf Normalstationen oder 420 Intensivbetten.

Wird die Überlastungsstufe erreicht, soll die Vorlage eines negativen Testergebnisses nicht mehr ausreichen, um beispielsweise in Hallenbäder, Clubs oder in Restaurants zu kommen. Auch Großveranstaltungen wie Fußballspiele oder Konzerte dürften nur Genesene und Geimpfte besuchen. Private Zusammenkünfte wären „Angehörigen eines Hausstandes, in Begleitung der Partnerin oder des Partners und von Personen, für die ein Sorge- oder Umgangsrecht besteht“ gestattet oder generell mit einer weiteren Person. Geimpfte und Genesene würden bei dieser Einschränkung nicht mitgezählt, ebenso Mensch unter 14 Jahren.

AfD: Druck ist „äußerst fragwürdig“

Schaufel nannte es „äußerst fragwürdig“, welcher Druck mit den geplanten Regelungen beispielsweise auf Jugendliche ausgeübt würde, sich impfen zu lassen. Zudem sei bekannt, dass auch Geimpfte das Virus weitergeben könnten.

Die neue Corona-Schutzverordnung soll in der kommenden Woche in Kraft treten und ab dem 26. August gelten.

Von Kai Kollenberg