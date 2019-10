Sachsens AfD unterstützt „Fridays for Hubraum“

Sachsen

„Fridays for Hubraum“ geht seit vergangener Woche im Netz viral und zählte zuletzt über eine halbe Million Mitglieder. Unterstützt wird die polarisierende Initiative unter anderem von AfD-Spitzenmann Jörg Meuthen. Auch die sächsische AfD-Fraktion bewarb die Gruppe jüngst auf Facebook.

Dass die Fridays-for-Future-Bewegung keinesfalls nur Befürworter hat, ist nicht neu. Nicht zuletzt deshalb entstand auch die Protestidee zu „Fridays for Hubraum“. Ein selbsterklärtes Sammelbecken für all jene, die sich durch die Forderungen der Klimaaktivisten in ihrer persönlichen Freiheit beschränkt fühlen – unter ihnen viele Autofans. Auf Twitter sprechen die Initiatoren von einer Art Gegenentwurf „für den Erhalt der Freiheit“ des motorisierten Individualverkehrs.

Meuthen : „­Ideologischer Irrsinn der Ökoaktivisten“

Doch vor allem ein Ziel stand zu Beginn an oberster Stelle: In kurzer Zeit mehr Mitglieder um sich zu scharen als die offizielle Facebook-Seite von Fridays for Future Deutschland. Geschafft hat die Gruppe das nach nur wenigen Tagen. Weil mehrfach Hass-Postings und rechtsextreme Inhalte innerhalb der Netzbewegung die Runde machten,setzten die Administratoren die Seite zeitweise offline. Inzwischen ist sie wieder sichtbar und versehen mit der Warnung vor einem hohen Aufkommen von Trittbrettfahrern und dem Hinweis auf die offiziellen Seiten. „Alles andere gehört nicht uns“, schreibt einer der Gründer.

In der Gruppe werden vor allem kritische Stimmen und Hohn gegenüber der jungen Klimaaktivistin Greta Thunberg laut. Auch die Teile der Jugend, die federführend die weltweiten Klimaproteste organisieren, bekommen ihr Fett weg. Dem AfD-Parteivorsitzenden Jörg Meuthen scheint das zu gefallen. Gegenüber dem Spiegel sagte er: „Fridays for Hubraum ist eine logische und vernünftige Reaktion gegen den ­ideologischen Irrsinn der Ökoaktivisten.“

Berger: „Verteufelung des sauberen Dieselmotors“

Auch die sächsische AfD-Fraktion ist vom Vorstoß der Gruppe angetan. So erklärt Mario Beger, wirtschaftspolitischer Sprecher der Partei, auf Facebook: „Ich begrüße ausdrücklich die Gründung dieser Protestbewegung. Offenbar finden sich hier Bürger zusammen, denen die wirtschaftszerstörerische Politik der von den Grünen durch die politische Landschaft getriebenen CDU deutlich gegen den Strich geht.“

In Bezug auf den Freistaat nimmt er in der Folge noch einmal explizit Stellung: „In Sachsen gehen massiv Aufträge an Kfz-Zulieferfirmen zurück. Viele bangen um ihre Existenz oder stehen bereits kurz vor der Insolvenz. Die Automobilindustrie ist eine tragende Säule der Wirtschaft, an deren Sockel massiv gesägt wird. Mit der Verteufelung des sauberen Dieselmotors hat sich die Regierung ohne Not, getrieben vom grünen Klima-Irrsinn, zum Handlanger der ideologischen Wirtschaftsfeinde gemacht.“ Zwei Tage später beschwört er den Job-Killer Elektro-Auto mit Verweis auf den Abbau von 860 Arbeitsplätzen bei Continental in Limbach-Oberfrohna.

Politikern der Regierungsparteien bereitet der enorme Zuspruch von vielen Seiten Kopfschmerzen. CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt äußert sich im Rahmen von Gesprächen über das Klimapaket im Spiegel wie folgt: „Wer die Kosten des Klimaschutzes vorrangig auf Familien, Pendler und die ländlichen Räume verlagern will, der erntet zwangsläufig Protest und fördert das Risiko einer Gelbwesten-Bewegung auch in Deutschland.“ Man wolle und müsse den Kampf gegen den Klimawandel gewinnen, „und das gelingt nur mit Akzeptanz bei den Bürgern und nicht gegen die Bürger“. Er warnte zudem davor, in Sachen Klima keine offenen Debatten zu führen: „Wenn beim Klimaschutz betreutes Sprechen zur gesellschaftlichen Realität wird, man also nicht mehr sagen darf, was man denkt, vertieft dies eine Spaltung in unserer Gesellschaft.“

