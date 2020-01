Sachsens Arbeitsagenturchef undercover bei der Tafel: „Es geht mitunter ziemlich ruppig zu“

Leipzig

Um herauszufinden, wo seine Behörde helfen kann, geht Klaus-Peter Hansen auch ungewöhnliche Wege. Im Interview erklärt der Chef der Landesarbeitsagentur Sachsen seine Sicht auf Hartz IV; Langzeitarbeitslosigkeit und Sanktionen.

Es heißt, Sie waren als Agenturchef unerkannt im Einsatz bei der Tafel. Stimmt das?

Das stimmt nicht ganz. Als Chef des Jobcenters in Berlin-Neukölln habe ich für vier Tage undercover in Beschäftigungsmaßnahmen mitgemacht – unter anderem bei der Tafel. Schon nach einer Stunde habe ich dort von anderen ehrenamtlichen Mitarbeitern einen Anschiss bekommen, weil meine Tonne als erste komplett voll war. In ihren Augen habe ich zu viele der noch verwertbaren Lebensmittel aussortiert. Für die Bedürftigen blieb zu wenig übrig, so ihr Vorwurf.

Warum haben Sie bei der Tafel mitgemacht?

Bei den Tafeln arbeiten viele ehrenamtlich mit – Schüler, Hausfrauen, aber auch Arbeitende und Arbeitslose. Sie engagieren sich für Bedürftige, für Menschen in oft akuten Notsituationen, ermöglichen ihnen ein Stück sozialer Teilhabe. Ich wollte als Chef des Jobcenters mehr erfahren über die, die sich engagieren, und vor allem über die, die ohne fremde Hilfe nicht klarkommen. Darunter Empfänger von Grundsicherung, Geringverdiener, Alleinerziehende, Rentner, Asylsuchende. Ich wollte wissen, was sie bewegt, was sie bedrückt, um besser helfen zu können.

Es geht mitunter ruppig zu

Und welche Erfahrungen haben Sie mitgenommen?

Ich habe erlebt: Auch am unteren Ende der sozialen Skala geht es mitunter ziemlich ruppig zu. Dennoch: unter den Hilfebedürftigen gibt es welche, die selbst dann für Andere da sind. Ich habe aber auch erlebt, wie Leute, die nichts haben, auf die einhacken, die überhaupt nichts haben. Das hat mich schockiert. Zugleich bin ich beeindruckt, mit welchem Eifer die Ehrenamtlichen Tag für Tag Unermessliches leisten. Ich habe großen Respekt davor.

Und die anderen Erfahrungen undercover?

Ich habe für mehrere Tage noch bei einem Beschäftigungsprojekt mitgemacht. Dabei ging es um die Betreuung von Schülern, Kindern und Senioren in einem Mehrgenerationenhaus. Arbeitslose leisten freiwillige Arbeit, um so eine Arbeit oder nur Beschäftigung zu finden. Das ist eine der Ideen, die dahintersteckt. Ich war sehr darüber erstaunt, wie Arbeitslose im geschützten Bereich funktionieren, wie selbstständig sie arbeiten. Noch mehr hat mich erstaunt, wie sie darauf reagieren, wenn man sie fragt, warum sie ihr Talent nicht auf dem freien Markt einsetzen, also bei einer Firma arbeiten.

Wie haben sie denn reagiert?

Einige fielen bei der Frage aus allen Wolken. ‚Um Gottes Willen‘, sagte eine Frau, die ihren Bereich eigenständig und vorbildlich managte. ,Keine drei Tage halte ich das aus‘, so ihre Reaktion. Auch andere hatten pure Angst vor dem Arbeitsalltag außerhalb der geschützten Einrichtung. Dabei kannten sie diesen oft nur vom Hören und Sagen. Es existiert eine enorme Mythenbildung. Übrigens auch auf der anderen Seite. Noch immer scheuen einige Arbeitgeber die Einstellung von Langzeitarbeitslosen, weil sie glauben, keine vollwertige Arbeitskraft zu bekommen. Ein Vorurteil lautet: Diese Menschen wollen doch gar nicht arbeiten.

Menschen wollen selbstbestimmtes Leben

Ist das der Grund, warum die Quote bei den Langzeitarbeitslosen weiter so hoch ist?

Die Quote ist in der Tat hoch, aber sehen Sie auch die absoluten Zahlen. Genau wie die Arbeitslosigkeit insgesamt ist auch die der Langzeitarbeitslosen gesunken. Gab es vor zehn Jahren noch 87.000 Sachsen, die länger als ein Jahr ohne Stelle waren, sind das heute noch 37.000. Und glauben Sie mir, diese Menschen wollen zurück in ein selbstbestimmtes Leben. Dabei zu helfen braucht es nur eben mehr Zeit als bei Menschen, die vor Kurzem ihre Stelle verloren haben. Zum Glück gibt es ein neues Instrument, um Langzeitarbeitslosen zu helfen - das Teilhabe-Chancengesetz. Ein zugegeben teures Instrument, aber kein Beschäftigungsprogramm. Wir zahlen Unternehmen den vollen Lohn, wenn sie Menschen einstellen, die schon mehrere Jahre keine feste Stelle mehr hatten. Wir finanzieren damit die Geduld des Arbeitgebers.

Glauben Sie nicht, dass das zu Mitnahmeeffekten bei den Firmen führt?

Auszuschließen ist das nicht. Der Anteil wird aber gering sein. Menschen, die diese Chance bekommen und sich beweisen, können zu einer festen Größe in den Unternehmen werden.

Ende 2019 hat das Bundesverfassungsgericht entschieden, dass Kürzungen der Hartz-IV-Leistungen über 30 Prozent nicht mehr zulässig sind. Sind Sanktionen überhaupt noch zeitgemäß?

Der Urteilsspruch hat unmittelbare Rechtswirkung und wird von uns umgesetzt. Grundsätzlich bin ich der Meinung, dass sie zeitgemäß sind. Das Hartz-IV-System wird bekanntlich aus Steuern finanziert. Und alle, die in das System einzahlen, haben einen Anspruch darauf, dass die, die daraus Leistungen beziehen, auch Pflichten haben.

Haben die begrenzten Sanktionen überhaupt noch eine Wirkung?

Unter vier Prozent aller Leistungsbezieher in Sachsen werden überhaupt sanktioniert. Wir reden also von Einzelfällen. Die durchschnittliche Sanktionshöhe liegt aktuell bei 18 Prozent. Ein Beleg dafür, dass häufig nur Sanktionen in Höhe von zehn Prozent ausgesprochen werden – wegen versäumter Termine. Durch die Klage und das BVG-Urteil hat das Thema eine Richtung bekommen, das es nicht verdient.

Wie meinen Sie das?

Es wird hauptsächlich über den Hartz-IV-Empfänger gesprochen, der nicht bereit ist, ein Job- oder Ausbildungsangebot anzunehmen oder der nicht zum vereinbarten Termin gekommen ist und dem deshalb Sanktionen drohen. Das ist, wie ich gesagt habe, ein nur geringer Teil. Die Erfolge bleiben dabei komplett auf der Strecke. Zur Einführung des Hartz-Systems 2005 hatten wir in Sachsen rund 400.000 Hilfebedürftige. Heute sind es mit 190.000 weniger als die Hälfte. Es ist nur ein geringer Teil, dass Hartz-IV-Bezieher zu Hause sind, die Beine hochlegen und sich gar nicht um Arbeit bemühen. Die meisten wollen arbeiten, kümmern sich um einen Job und würden ziemlich viel dafür geben, wieder Teil eines Teams zu sein. Übrigens: Knapp jeder dritte Bezieher von Grundsicherung geht arbeiten. Allerdings reicht sein Einkommen nicht zum Leben, deshalb bezieht er Unterstützung.

Vita Klaus-Peter Hansen Klaus-Peter Hansen (57) stammt aus Zittau und ist seit Ende 2016 Chef der Landesarbeitsagentur Sachsen. Zuvor war er unter anderem Geschäftsführer des Jobcenters Berlin-Neukölln, Chef der Arbeitsagentur in Erfurt und in verantwortlicher Position in den Arbeitsagenturen Bautzen und Pirna.

Sie sagen, ohne Sanktionen funktioniert das System nicht - warum?

Aufgabe der Jobcenter ist es, Menschen in Arbeit zu bringen, ihnen zu helfen. Im Vordergrund steht die Kommunikation, nicht die Sanktion. Ich nenne Ihnen ein Beispiel. Ein junger Arbeitsloser hat alle Schulungsangebote ausgeschlagen, hat Treffen mit seiner Fallmanagerin versäumt und riskierte so eine Kürzung nach der nächsten. Die Fallmanagerin hat daraufhin den Mann zu Hause aufgesucht und festgestellt, dass er sich um seine gehörlosen Eltern gekümmert hat. Er konnte nicht auswärts arbeiten oder eine Schule besuchen. Um für seine Eltern da zu sein, hat er sogar seine finanzielle Unterstützung riskiert. Die Fallmanagerin hat für die Eltern vorübergehend andere Hilfe organisiert und den Mann, der sich die Gebärdensprache bis dahin autodidaktisch beigebracht hatte, auf eine Gebärdensprachschule geschickt. Heute ist er Gebärdendolmetscher.

Sie wollen sagen, ohne den Mechanismus der Sanktion hätte es dieses Happy End nicht gegeben?

Die Sanktionen waren der Auslöser. Ohne hätten wir nicht die Information bekommen, wie wir helfen können. Sanktionen sind kein Allheilmittel. Aber Sanktionen nur als etwas Schlimmes, etwas Furchtbares anzusehen – diese Haltung kann man haben. Wir aber haben andere Erfahrungen gemacht.

Von Andreas Dunte