Leipzig

Seit der Wende verließen über 1,29 Millionen Sachsen das Land und suchten Arbeit im Westen. Den Fortzügen stehen 851713 Zuzüge von Menschen aus den alten Bundesländern in den Freistaat gegenüber. Auch wenn es aktuell mehr Zu- als Fortzüge gibt – dieses Erbe lastet schwer. Was genau geschah und warum es wieder Hoffnung gibt, erklärt Klaus-Peter Hansen, Chef der Landesarbeitsagentur Sachsen im Interview mit LVZ.de.

Die Arbeitslosigkeit in Sachsen ist so niedrig wie nie zuvor und das Angebot an freien Stellen groß. Ihre Vorgänger im Chefsessel der Landesarbeitsagentur konnten davon nur träumen – insbesondere vor 30 Jahren sah es alles andere als rosig aus, oder?

In der Tat. Ich war selbst dabei und kenne die Anfangsjahre noch aus eigener Erfahrung. Ich arbeitete nach der Wende erst in der Arbeitsagentur in Pirna, später in Erfurt, dann in der Nürnberger Zentrale und im Jobcenter Berlin-Neukölln, bevor ich Geschäftsführer der Regionaldirektion Sachsen wurde. In den ersten Jahren nach der Wiedervereinigung mussten wir Massenarbeitslosigkeit bewältigen. Die Warteschlangen waren lang, digitale Angebote gab es damals noch nicht und auch keine passende Technik.

Fehlende Perspektiven waren der Grund, warum viele der Heimat den Rücken kehrten?

Zwischen 1991 und 1999 haben 420 573 Sachsen das Land verlassen und sind ins frühere Bundesgebiet und nach Berlin gezogen. Allein 1991 sind 75 656 Frauen und Männer gegangen, 1999 waren es noch rund 46 000. Fehlende Arbeitsplätze, wenig Perspektiven für die Familie, keine passenden Ausbildungs- oder Studienplätze in der Heimat – das waren zumeist die Gründe, warum Menschen weggegangen sind. Im Westen gab es einfach bessere berufliche Weiterentwicklungs- und Aufstiegschancen. Zudem verdiente man besser.

Das alles hat zu einem massiven Bevölkerungsrückgang geführt.

Ja, mit den vielen Frauen, die abgewandert sind, hat Sachsen auch einen Teil der nächsten Generation verloren. Sie haben im Westen nicht nur eine neue Heimat gefunden, sondern auch eine Familie gegründet und dort ihre Kinder geboren. Dieser Nachwuchs fehlt Sachsen heute. Das hohe Geburtendefizit hat dazu geführt, dass die erwerbsfähige Bevölkerung in Sachsen altert und Nachwuchs fehlt. Daran ändert sich leider so schnell auch nichts.

Nach 1999 sank die Zahl der Abwanderer?

Nicht gleich. Die Fortzüge stiegen über das Millennium hinaus auf über 62 000 im Jahr 2001. Erst seitdem sinken sie kontinuierlich. Diese Entwicklung spiegelt sich auch in den Wanderungszahlen bei den Beschäftigten wider. Das Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung hat die Ab- und Zuwanderung von sozialversicherungspflichtig Beschäftigten untersucht. Danach wanderten nach 2001 Jahr für Jahr weniger Sachsen in die alten Bundesländer aus – zugleich stieg die Zahl der Rückkehrer. Jeder siebente Abgewanderte kam zurück, oft nach drei bis vier Jahren. Diese Rückkehrer hat es meist in das städtische Umland gezogen. Mehr als jeder zweite Rückkehrer wurde ein Auspendler.

Was ist darunter zu verstehen – ist es nicht so, dass die, die weggezogen sind, eine Arbeitsstelle im Osten finden und mit Familie – sofern vorhanden – zurückkehren?

Knapp 60 Prozent der Rückkehrer behielten eine Zeit lang noch ihren Arbeitsplatz in den alten Bundesländern, verlagerten zuerst den Wohnort wieder zurück nach Sachsen. Erst später nehmen sie dann auch eine Arbeit in Sachsen auf. Der typische Rückkehrer ist männlich, mittleren Alters und besitzt in aller Regel solide Ausbildung und ist Fachkraft. Für ihn steht in der Regel der Arbeitsmarkt in Sachsen offen.

Er kommt aber nur, wenn beim neuen Arbeitgeber in Sachsen das Geld stimmt?

Die sächsischen Unternehmen suchen händeringend Fachkräfte. Das spüren die Firmen zunehmend und zahlen besser als noch vor Jahren. Aber neben dem Gehalt gibt es weitere Gründe für Rückkehrer, in die Heimat zurückzukommen. Es zieht sie zur Familie und zu Freunden. Außerdem gleichen die Gehälter in westdeutschen Regionen die dortigen höheren Lebenshaltungskosten nicht immer aus. Das alles hat dazu geführt, dass seit 2014 die Zahl der Zuzüge aus dem früheren Bundesgebiet die Zahl der Fortzüge aus Sachsen überschritten hat. 2014 hatten wir erstmals ein Plus von 1400 Menschen.

Und wo steht das Land heute?

Das Wanderungsplus betrug im Jahr 2017 knapp 3000 Personen. Die positive Entwicklung setzt sich meiner Meinung nach auch fort, denn der sächsische Arbeitsmarkt ist so gut wie nie zuvor. Sachsens Wirtschaft wächst. Die Rahmenbedingungen der Arbeit werden in Sachsen immer attraktiver und interessanter. Gut ist, die meisten Stellen sollen in Vollzeit und unbefristet besetzt werden. Vor diesem Hintergrund rechne ich mit einem weiteren Anstieg der Rückkehrerzahlen.

Wie viele müssen kommen, um die Lücke bei den Fachkräften zu füllen?

Es ist schwer vorherzusehen, wie viele wieder in die alte Heimat zurückkommen. Aber wenn immer mehr wiederkommen würden, könnten sie nur ein Teil der Lösung sein. Bis zum Jahr 2030 wird sich die arbeitsfähige Bevölkerung in Sachsen um fast 200 000 Menschen reduzieren. Um diese Lücke auszugleichen, müssen wir im Rahmen der Zuwanderung auch einige der 139 000 Jobpendler zurückgewinnen. Gleichzeitig investieren wir weiter in unsere Jugend, in Arbeitsuchende und verstärkt auch in Menschen, die bereits arbeiten. Denn berufliche Qualifikation spielt eine immer größere Rolle.

Was sagen Sie denen, die Sie zur Rückkehr bewegen wollen?

Fakt ist: Sachsen ist ein Land, in dem sich gut leben und arbeiten lässt. Damit das so bleibt, brauchen die Betriebe qualifizierte Fachkräfte – nur so können sie im nationalen und internationalen Wettbewerb Schritt halten. Ich sage: Sachse, komm zurück, auch als Enkel – wir brauchen dich!

Interview: Andreas Dunte

