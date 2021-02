Leipzig

Leipzigs Berufsverkehr kommt wegen der Schneemassen am Montag nur schleppend in Bewegung. Während die Leipziger Verkehrsbetriebe am frühen Morgen bereits alle Busse und Bahnen wieder zurück in die Depots riefen, bewegte sich auch auf den Straßen kaum ein Auto. Knifflig ist die Lage auch für Pendler, die auf Regionalbahnen angewiesen sind. Rund um Leipzig verspäten sich immer mehr S-Bahn-Linien oder fallen ganz aus.

Keine größeren Unfälle im Stadtgebiet

Nachdem in der Nacht noch einmal viel Neuschnee fiel, waren die Straßen im Stadtgebiet kaum oder nur schwer befahrbar. Ein Verkehrschaos blieb im Leipziger Stadtgebiet am frühen Morgen jedoch aus, wie ein Polizeisprecher auf LVZ-Nachfrage bestätigte. Es kam weder zu schweren Unfällen noch zu größeren Verkehrsbehinderungen (Stand: 8.30 Uhr). An vielen neuralgischen Verkehrspunkten, wie etwa der Wundtstraße, Marschnerstraße und Jahnallee staut sich der Verkehr jedoch zunehmend. Zur aktuellen Stunde läuft der Räumdienst der Leipziger Stadtreinigung auf Hochbetrieb. 59 Männer und Frauen räumen die Straßen von Schnee und Eis. Hilfe bekommen sie darüber hinaus von zwei Fremdfirmen, die in den Außenbezirken der Stadt unterwegs sind. „Alle Leipziger Verkehrsteilnehmer werden gebeten, den Winterdienstfahrzeugen einen ungehinderten Einsatz zu ermöglichen“, lautet der Appell eines Sprechers.

Wenig Verkehr und kaum Unfälle im Leipziger Stadtgebiet. Quelle: Kempner

Stau und Unfallgefahr auf Leipzigs Autobahnen

Auf den Autobahnen im Großraum Leipzig gestaltet sich die Lage am Morgen jedoch schwieriger. Auf der A14 kommt es am Morgen gleich zu mehreren Verkehrsbehinderungen. In der Einfahrt Leipzig-Mitte blockierte ein liegengebliebener LKW die Einfahrt im Kurvenbereich. Und wegen Schneeverwehungen ist die Zufahrt zur Raststätte Muldental gesperrt. Auf der A9 Halle/Leipzig blieb in der Einfahrt Großkugel ebenfalls ein LKW liegen und blockiert derzeit die Ausfahrt. Besonders dramatisch ist die Lage aktuell auf der A4 bei Dresden. Dort sorgte ein Unfall bei Wilsdruff für eine Vollsperrung. Ebenfalls schleppend geht es auf der A72 in Richtung Leipzig voran. Auf 70 Kilometern Länge staut sich zwischen Treuen und Chemnitz-Rottluff der Verkehr.

Fernverkehr weiterhin stillgelegt – Regionalbahnen fahren nur eingeschränkt

Nachdem bereits am Sonntag der Fernverkehr der Deutschen Bahn in Sachsen eingestellt wurde, fahren auch die Regionalbahnen rund um Leipzig nur eingeschränkt. Von Ausfällen und Verspätungen betroffen sind unter anderem diese Linien:

S1 (Leipzig-Stötteritz - Leipzig Hbf tief- Leipzig Miltitzer Allee)

S2 (Leipzig-Stötteritz - Leipzig Hbf (tief) - Bitterfeld - Dessau Hbf/Lutherstadt Wittenberg - Zahna/Jüterbog); hier bittet die Deutsche Bahn die Linie RE13 zu nutzen.

S6 (Leipzig Messe - Leipzig Hbf (tief) - Böhlen (Leipzig) - Borna - Geithain)

S9 (Eilenburg - Delitzsch - Halle)

RB 113 (Leipzig Hbf - Bad Lausick - Geithain)

Von Max Hempel