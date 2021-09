Sachsens Autoindustrie leidet: Wo die Chipkrise ihre Ursachen hat

Leipzig

Im Auto sind Elektronikchips nicht mehr wegzudenken. Sie sorgen für Komfort, erhöhen die Fahr- und Datensicherheit, senken den Spritverbrauch. Die hauchdünnen kleinen Plättchen finden sich in der elektrischen Lenkung, in Scheibenwischern, Fensterhebern, Radarsensoren, sie steuern die Airbags, die Klimaanlage und erst recht den Motor. Ohne sie dreht sich sprichwörtlich kein Rad mehr.

Chips sind integrierte Schaltkreise, erfunden übrigens vom US-Amerikaner Jack Kilby (1923 bis 2005). Die Basis für die Fertigung dieser kleinen Prozessoren sind runde Siliziumscheiben, sogenannte Wafer. Sie haben heute einen Durchmesser von bis zu 300 Millimeter. Auf ihnen lassen sich 100 bis über 10.000 Chips gleichzeitig herstellen.

Corona hat den Mangel an Halbleitern verschärft

Man spricht auch von Halbleitern, also Stoffen, die abhängig von Wärme und Reinheit des Materials elektrisch leitfähig sind oder eben nicht. Vor Erfindung der Schaltkreise übernahmen Elektronenröhren den Job.

Der aktuelle Mangel an Halbleitern hat viele Gründe. Wegen Corona standen Werke in Asien still, es gab Lieferengpässe wegen fehlender Container. Hauptsächlich aber ist die Nachfrage nach elektrischen und elektronischen Geräten infolge von Corona enorm gewachsen.

Für die Halbleiterindustrie ist die Autoindustrie ein vergleichsweise eher kleiner Kunde. Geliefert wird hauptsächlich an die IT-Branche oder die Unterhaltungselektronik. Die kleinen Prozessoren finden sich in Computern und Smartphones, in Unterhaltungstechnik, in Toastern oder in Waschmaschinen – in fast jedem modernen Gerät.

Dresden ist in Europa ein wichtiger Chip-Produktionsstandort

Jeder dritte in Europa produzierte Chip trägt übrigens den Aufdruck „Made in Saxony“. Globalfoundries, Infineon und Bosch betreiben in Dresden einige der modernsten und größten Halbleiter-Fabs weltweit.

Obwohl neue Werke entstanden sind und Kapazitäten erweitert wurden, werden nach Expertenmeinung die Lieferschwierigkeiten andauern. Denn in fast allen Branchen wächst der Elektronikbedarf. Auch in der Autoindustrie wird mit der steigenden Nachfrage nach E-Autos und dem Anstieg bei den Assistenzfunktionen – bis hin zum teilautonomen Fahren – der Einsatz von Chips weiter zunehmen.

Laut der Unternehmensberatung Roland Berger sind heute in einem Premiumauto mit Verbrennungsmotor Halbleiter für rund 2500 Euro verbaut. Bei einem halbautonom fahrenden Elektroauto wird sich der Wert bis 2025 auf knapp 6000 Euro je Fahrzeug erhöhen, heißt es in einer Studie der Berater. Anders gesagt: Im Auto stecken heute bis zu 100 vernetzte Steuergeräte mit Tausenden von Elektronikbauteilen. Im E-Auto sind es etwa doppelt so viele.

Von Andreas Dunte