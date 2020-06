Sachsens Bauern bremsen Erwartungen an Getreide-Erträge

Pegau/Leipzig

Sorgenvoll blickt Gastgeber Hans-Uwe Heilmann zum Himmel. „Ringsum sind Wolken. Nur direkt über uns ist alles blau und sonnig.“ Was Sonnenfreunden und Urlaubern Freude bereitet, gefällt dem Vorstand der Genossenschaft Agrarprodukte Kitzen nicht. Erstmals ist der Deutsche Bauernverband ( DBV) am Donnerstag zum traditionellen Ernteauftakt nach Sachsen gekommen, und das Wetter über dem Feld am Rande von Leipzig zeigt genau die Trockenheit, mit der die Landwirtschaft schon das dritte Jahr in Folge zu kämpfen hat.

Kitzener rechnen mit starken Einbußen

DBV-Präsident Joachim Rukwied erwartet zwar eine nur „leicht unterdurchschnittliche Ernte“, verweist aber auf große regionale Unterschiede. Und die macht Heilmann konkret. „Ich wäre froh über eine solche Prognose bei uns. Ich rechne mit mindestens 20 Dezitonnen pro Hektar weniger als im Vorjahr.“ Was bei Fünf-Jahres-Werten für Winterweizen von 73 sowie Wintergerste von 84 Dezitonnen pro Hektar eine Einbuße von rund 25 Prozent ausmacht. Auf den schlechteren Böden des Betriebes könnte der Ertrag sogar um die Hälfte niedriger sein als sonst.

Zur Galerie Der Deutsche Bauernverband hat den bundesweiten Ernteauftakt erstmals in Sachsen durchgeführt. Als Gastgeber hat die Genossenschaft Agrarprodukte Kitzen (Stadt Pegau) auf einen Gerste-Schlag am Leipziger Stadtrand eingeladen.

Wasser fehlt von oben und unten

Den Hauptgrund sieht der Kitzener Chef vor allem im fehlenden Wasser – von zwei Seiten. Zum einen hat es nach dem milden und niederschlagsarmen Winter zwischen dem 26. März und dem 11. Mai – und damit einer wichtigen Reifezeit – hier nicht geregnet; was zuletzt fiel, sei zu spät und könne wenig ausgleichen. Und von unten fehlt das Nass, weil Braunkohletagebaue und die folgenden Seen das Grundwasser weit abgesenkt haben, sodass aufgrund der Dürrejahre 2018 und 2019 „nichts mehr da ist“, so Heilmann. Zwischendurch hat eine kalte Frühjahrsphase mit Frost unter anderem der Gerste stark zugesetzt, sodass ein Teil nur für Silage verwendet werden kann.

Der Deutsche Bauernverband mit seinem Präsidenten Joachim Rukwied ist mit dem traditionellen Ernteauftakt erstmals in Sachsen zu Gast. Quelle: Thomas Kube

Geteilte Aussichten im Kreisbauernverband

Große regionale Unterschiede sind schon im Kreisbauernverband Borna/ Geithain/ Leipzig mit seinen 45 Betrieben zu verzeichnen, sagt Geschäftsführerin Yvonne Kern. Zwar werde insgesamt mit durchschnittlichen Erträgen gerechnet. Aber vor allem Unternehmen im nordwestlichen Bereich mache die Trockenheit stark zu schaffen, während im Süden, im Geithainer Raum, die Flächen besser mit Wasser versorgt seien. Probleme gebe es zudem aufgrund des „Schädlingsdrucks vor allem im Raps“ – weil laut Rukwied in Deutschland die Beize des Saatgutes nicht mehr zulässig ist – und der Einschränkungen beim Düngen.

DBV-Präsident Joachim Rukwied zur Ernteprognose "Wir erwarten eine leicht unterdurchschnittliche Ernte bei großen, regionalen Unterschieden. Durch die Niederschläge der vergangenen Wochen hat sich insgesamt eine gewisse Entspannung eingestellt. Für die Herbstkulturen sind die Sommermonate entscheidend, in denen wir ausreichend Regen brauchen, da es keine Wasserreserven in den Böden gibt. Auch unsere tierhaltenden Betriebe sind dringend darauf angewiesen, wieder ausreichende Futterreserven aufzubauen", so DBV-Präsident Joachim Rukwied auf der heutigen Pressekonferenz zum Ernteauftakt. Gepostet von Die Deutschen Bauern am Donnerstag, 25. Juni 2020

Wirtschaftliche Probleme für sächsische Betriebe

Sachsens Bauernpräsident Torsten Krawczyk sieht die Lage kritischer als der Bundesvorsitzende. Der Freistaat und Brandenburg „sind die am stärksten von der Dürre betroffenen Bundesländer“. Deshalb bremst er die Erwartungen für die Getreideernte. Dass Betriebe unmittelbar vor dem Aus stehen, glaube er zwar nicht. „Doch es gibt bei uns immer wieder Unternehmen, die große Probleme haben, gerade im nördlichen Sachsen und in der Lausitz, weil dort die Böden schlechter sind.“ Der Mai habe die hiesige Agrarproduktion wohl gerettet. „Aber wir sind an der Grenze, die nächsten Tage werden entscheidend sein.“

Wenig optimistisch schaut Gastgeber Hans-Uwe Heilmann auf Ernte-Prognose für seine Genossenschaft Agrarprodukte Kitzen. Quelle: Thomas Kube

Getreide-Preise zu niedrig – Vorverträge als „Rettung“

Schwierigkeiten bereiten neben der Trockenheit auch die Preise. „Mit zurzeit pro Tonne circa 160 Euro beim Weizen und 148 Euro bei der Wintergerste sind sie nicht kostendeckend“, so DBV-Chef Rukwied. „Wir bräuchten etwa 30 Euro mehr.“ Allerdings seien im zeitigen Frühjahr auch schon 200 Euro für Weizen gezahlt worden, sodass viele Betriebe Vorverträge abschließen. Krawczyk schätzt, dass auf diese Art in Sachsen etwa die Hälfte der Ernte verkauft wird. Thomas Rößner, Heilmanns Vorstandskollege bei Agrarprodukte Kitzen, erklärt, dass er häufig mehrere Tranchen über 200 Tonnen vorzeitig verkauft. Das mache dann 15 bis 30 Prozent der Ernte aus.

Corona: Schwierigkeiten wegen Schlachtbetrieben

An der Corona-Pandemie kommt auch die Landwirtschaft nicht vorbei. Nach großen Befürchtungen konnten aber doch rund 40 000 ausländische Saisonarbeitskräfte für die Obst- und Gemüseernte, speziell Erdbeeren und Spargel, ins Land geholt werden, sagt Rukwied. Dennoch werden zehn bis 20 Prozent weniger Menge erwartet. Und die großen Probleme der Schlachtbranche belaste die Tierproduktion. „Wir können nicht den Schalter umlegen wie bei der Produktion von Bierbänken. Bei den Tieren gibt es Lebenszyklen, die wir nicht einfach stoppen können.“ Gerade Sachsen ist da in großer Abhängigkeit, weil es keine eigenen Schlachtbetriebe hat, ergänzt Krawczyk. Er sei von Schweinehalter informiert worden, dass sie nicht mehr nach Weißenfels ( Sachsen-Anhalt, ein Tönnies-Unternehmen) liefern dürfen. „Das trifft uns sehr hart.“

Von Olaf Krenz