Sachsens Bauern ernteten mehr Getreide, Raps und Zuckerrüben

Kamenz

Auf Sachsens Feldern konnte im vergangenen Jahr im Schnitt mehr Getreide geerntet werden, als noch im extremen Dürresommer 2018. Wie das Statistische Landesamt am Montag mitteilte, wurden zuletzt je Hektar etwa 6,7 Tonnen Getreide gewonnen – und somit etwa zehn Prozent mehr als im Vorjahr. Weil sich in der Zwischenzeit auch die bewirtschaftete Fläche leicht erhöht hat, stieg der Gesamtertrag um etwa 400.000 Tonnen auf 2,6 Millionen Tonnen Getreideernte im Freistaat an.

Ähnlich sah es auch bei anderen Feld-Produkten aus: Bei der Ölfrucht Winterraps und bei der Hackfruchternte steigerten sich die Erträge je Hektar ebenfalls wieder leicht. So konnten 2019 auf Sachsens Feldern beispielsweise insgesamt 1,06 Tonnen sächsische Zuckerrüben gerodet werden.

Allerdings sollte der Erfolg nicht über die problematische Gesamtsituation hinwegtäuschen, heißt es weiter aus Kamenz: „Trotz dieser im Vergleich zu 2018 guten Ergebnissen sind auch für 2019 erneut erhebliche Ernteausfälle – aufgrund der lang anhaltenden Trockenheit – im Vergleich zum sechsjährigen Durchschnitt zu verzeichnen“, sagt Landesamt-Sprecher Hubertus Schwede. Beim Getreide wurden beispielsweise je Hektar etwa 0,4 Tonnen unter dem Mittelwert eingebracht.

Von Matthias Puppe