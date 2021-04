Leipzig

Müssen die Baumärkte in Sachsen bald wieder schließen? Mit der Corona-Notbremse des Bundes droht den Heimwerker-Kaufhäusern wieder eine Zwangspause. Die geplante Neufassung des Infektionsschutzgesetzes (IfSG) sieht eine Reihe von Einschränkungen vor, wenn in einem Landkreis oder einer kreisfreien Stadt der Inzidenzwert von 100 überschritten ist. Dann dürfen auch Läden mit Kundenverkehr nicht mehr öffnen, es sei denn, sie sind ausdrücklich in einem Katalog des Gesetzes genannt.

Öffnung trotz Notbremse

Derzeit sind dort als Ausnahmen folgende Branchen aufgeführt: Lebensmittelhandel, Getränkemärkte, Reformhäuser, Babyfachmärkte, Apotheken, Sanitätshäuser, Drogerien, Optiker, Hörgeräteakustiker, Tankstellen, Stellen des Zeitungsverkaufs, Buchhandlungen, Blumenfachgeschäfte, Tierbedarfsmärkte, Futtermittelmärkte und Gartenmärkte. Die bisher in Sachsen geöffneten Baumärkte fehlen in dieser Aufzählung.

Unklar ist zudem, was auch aus anderen bisher im Freistaat erlaubten Angeboten wie Kfz- und Fahrradwerkstätten, Waschsalons oder Wertstoffhöfen wird. Über derartige Betriebe macht das IfSG keine Aussagen.

Verhandlungen in Berlin

„Die Länder verhandeln mit dem Bund noch über Details“, heißt es aus dem Sozialministerium in Dresden. Gut möglich, dass an der einen oder anderen Stelle noch einmal nachgebessert werde. Klar ist aber, wie die künftige Rangfolge zwischen der Corona-Schutzverordnung in Sachsen und dem IfSG ist. Dazu erklärte Oliver Schenk, Chef der Staatskanzlei in Dresden, am Dienstag: „Bei einer Inzidenz unter 100 gilt die Landesverordnung, darüber das Bundesgesetz.“ Derzeit liegt kein Landkreis in Sachsen unter 100.

Abstimmung am kommenden Mittwoch

Wann die Corona-Notbremse in Kraft tritt, ist im Moment noch unklar. Nachdem eine beschleunigte Verabschiedung im Bundestag an der dafür notwendigen Zweidrittelmehrheit gescheitert war, muss nun das normale Gesetzgebungsverfahren eingehalten werden. Derzeit ist eine abschließende Abstimmung am Mittwoch kommender Woche vorgesehen. Das Regelwerk muss auch den Bundesrat passieren. Dazu soll eine Sondersitzung der Länderkammer einberufen werden. Das Gesetz könnte dann am 26. April in Kraft treten.

Juristen mit Bedenken

Nach wie vor diskutieren Politiker und Juristen über die Rechtmäßigkeit der neuen Regeln. Bedenken äußern offenbar auch die Wissenschaftlichen Dienste des Bundestages, weil der neu formulierte Paragraf 28 b lediglich einen Inzidenzwert für die Einschränkung von Grundrechten in Landkreisen als Maßstab anlegt. Das berichtet das Onlineportal Telepolis und beruft sich auf ein siebenseitiges Gutachten der Experten aus der Bundestagsverwaltung. Die Hausjuristen verweisen dabei auf Gerichtsbeschlüsse aus München, Münster und Lüneburg und äußern Zweifel an der Verhältnismäßigkeit der Einschränkungen. Ähnliche Bedenken hatte auch der Berliner Staatsrechtler Ulrich Battis in einem Interview mit dem Redaktionsnetzwerk Deutschland formuliert. Sachsen drängt deshalb darauf, neben dem Inzidenzwert auch die Auslastung der Kliniken mit Corona-Patienten als weiteres Kriterium für die Notbremse zu berücksichtigen.

Es bleiben also noch eine Reihe von Fragen zu beantworten, ob die Baumärkte in Sachsen wieder schließen müssen.

Von Matthias Roth