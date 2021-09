Leipzig

Mit Blick auf das desaströse Bundestags-Wahlergebnis im Freistaat (nur noch Platz drei hinter AfD und SPD) werden auch in Sachsen immer mehr CDU-Stimmen laut, die von Kanzlerkandidat Armin Laschet offen einen Rückzug aus der ersten Reihe fordern. „Einen Kanzler Laschet wollen die Wähler nicht, das sollte er auch begreifen“, sagte der Leipziger CDU-Ehrenvorsitzende Kurt-Ulrich Mayer am Dienstag. „Erste Voraussetzung ist, dass Armin Laschet und alle, die ihn auf den Thron heben wollten, sich zumindest in die dritte Reihe zurückzuziehen.“

Lehmann für Opposition

Jens Lehmann, knapp wiedergewählter CDU-Direktkandidat im Wahlkreis Leipzig-Nord, drückte es etwas diplomatischer aus. „Wir sollten uns vier Jahre in der Opposition konsolidieren und nicht nur über Köpfe reden, sondern uns inhaltlich wieder auf die Füße stellen. Der Geschäftsführer der Leipziger CDU-Stadtratsfraktion, Ansbert Maciejewski, machte aus seine Ablehnung einer Regierungsbeteiligung der CDU keinen Hehl und verwies auf die Worte, mit denen FDP-Chef Christian Lindner 2017 den Gang in die Opposition antrat: „Es ist besser, nicht zu regieren, als falsch zu regieren.“

Der Vorsitzende der CDU-Stadtratsfraktion in Leipzig, Michael Weickert, machte mit Blick auf die Millionen Wähler, die die Union seit 2013 schon verloren habe, klar, dass der komplette Vorstand zurücktreten müsse.

Leipziger Politikforscher sieht auch Schuld in Sachsen

Laut dem Leipziger Parteienforscher Hendrik Träger hat der Wahlausgang natürlich etwas mit dem Kanzlerkandidaten der Union, Armin Laschet, zu tun. „Das war eine Anti-Laschet-Wahl und eine Scholz-Wahl“, analysierte er. Wenn aber eine Partei seit mehr als 30 Jahren den Regierungschef stelle und auch bei Bundestagswahlen immer fast alle Wahlkreise gewonnen habe, könne sie nicht so tun, als würde das schlechte Abschneiden nur mit ihrem Kanzlerkandidaten zusammenhängen.

Eigentlich müsste es personelle Konsequenzen geben. Das muss nicht den sächsischen Ministerpräsidenten betreffen. Aber die Partei sollte überlegen, ob sie den Vorstand auflöst und die Mitglieder oder einen Parteitag entscheiden lässt“, sagte Träger.

Erste Konsequenzen in Sachsen-CDU

In der sächsischen CDU gab es schon erste personelle Konsequenzen. Nachdem Parteichef Michael Kretschmer dem sächsischen Spitzenkandidaten Marco Wanderwitz wegen dessen Äußerungen zur „Diktatursozialisierung“ eine Mitschuld für das schlechte Abschneiden bei der Wahl gegeben hatte, wurde Wanderwitz am Montagabend nicht erneut Landesgruppenchef der sächsischen CDU-Bundestagsabgeordneten. Stattdessen wurde Carsten Körber einstimmig gewählt.

Nach LVZ-Informationen hätte Wanderwitz wohl eine Mehrheit unter den Abgeordneten sicher gehabt. Kretschmer hatte aber vor der Abstimmung interveniert. Er argumentierte demnach, dass die Wahl von Wanderwitz ein falsches Signal sein würde.

Von André Böhmer, Kai Kollenberg, Klaus Staeubert