Die sächsische CDU muss nach der Bundestagswahl das schlechteste Ergebnis ihrer Geschichte verarbeiten. Am Ende lag die Partei nicht nur hinter der AfD, sondern auch hinter der SPD. Die Union verlor zudem viele Direktmandate. Der Landesvorsitzende Michael Kretschmer – zugleich auch Ministerpräsident – zeigt sich im LVZ-Interview nachdenklich.

Herr Kretschmer, die CDU hat bei der Bundestagswahl in Sachsen ein regelrechtes Desaster erlebt. Wie fällt Ihre Analyse des Ergebnisses aus?

Michael Kretschmer: Das war eine eindeutige Wechselwahl. Die Menschen wollten deutschlandweit nicht CDU wählen. In Sachsen wirkt sich das noch einmal stärker aus. Hier ist die AfD an ihre Grenzen gekommen, die Zustimmung für sie ist nicht gestiegen. Aber die Stimmen, die die CDU sonst bekommt, haben sich auf andere Parteien verteilt. Deswegen liegt nun fast überall in Sachsen die AfD vorn. Das trifft vor allem in den Wahlkreisen viele Bundestagsabgeordnete, die sich in den vergangenen Jahren für Sachsen eingesetzt haben. Das ist ein bitterer Einschnitt. Sachsen wird weniger Einfluss im Bund nehmen können.

Als CDU-Vorsitzender haben Sie mit einer großen Kampagne noch um Stimmen für die CDU-Kandidaten geworben. Warum hat das nicht gefruchtet?

Ich habe mich mit voller Überzeugung für unsere Kandidaten eingesetzt und wollte vor allem erreichen, dass keine Spalter in den Bundestag kommen, sondern Macher. Mir fallen viele Projekte ein, die von engagierten Wahlkreisabgeordneten entwickelt wurden und die es in dieser Form nicht mehr geben wird. Eins ist klar: Unsere Demokratie braucht mehr politisches Engagement. Wir gefallen uns oft darin, lästerlich über Politiker zu sprechen. Am Ende lebt aber dieses Gemeinwesen davon, dass sich Menschen engagieren.

„Wir haben noch viel vor“

Die sächsische CDU pocht darauf, dass vor allem die Bundes-CDU für dieses Ergebnis im Freistaat verantwortlich sei. Inwieweit war auch die sächsische Politik schuld?

Die CDU hat überall den Einbruch gespürt. Wir sind da nicht verschont geblieben.

In Ihrer Partei wird der Ostbeauftragte und sächsische Spitzenkandidat Marco Wanderwitz für das Ergebnis mit verantwortlich gemacht wird. Er hatte davon gesprochen, dass manche Ostdeutsche stark diktatursozialisiert seien.

Das war sicher nicht hilfreich.

Sie sehen eine Mitverantwortung von Herrn Wanderwitz?

So ein Wahlkampf hat ganz viele Komponenten. Aber es haben sich Menschen von Herrn Wanderwitz stigmatisiert und angegriffen gefühlt. Das war mit Sicherheit nicht so gemeint, aber das gehört zu dieser Geschichte des Wahlkampfs mit dazu.

Die sächsische SPD hat nach ihrem guten Ergebnis die schwarz-grün-rote Koalition bereits aufgefordert, sich progressiver aufzustellen. Welchen Nachbesserungsbedarf für die Landesregierung und die Koalition sehen Sie?

Die Koalition arbeitet stabil und muss ihren Auftrag auch erfüllen. Wir sind in der Hälfte der Legislaturperiode angekommen und haben noch viel vor. Es ist vor allem unsere Aufgabe, unsere Möglichkeiten zu nutzen, die Stellung Sachsens bundespolitisch zu stärken.

Das heißt, man muss gewisse Punkte in der sächsischen Koalition nachverhandeln?

Nein. Wir haben ein Regierungsprogramm, das wir umsetzen. Als Landesregierung müssen wir solide und verlässlich arbeiten. Das war bisher der Fall. Das würde ich uns allen auch für die kommenden Jahre raten.

„Wir wehren uns gegen einen übergriffigen Staat“

Aus der CDU hört man, dass man sich konservativer – nicht zuletzt in der Regierungsarbeit – aufstellen müsse. Teilen Sie diese Einschätzung?

Profilierung ist in einer Koalition immer wichtig. Es gibt viele fleißige Leute. Dennoch: Es gibt immer Luft nach oben.

Was wäre denn ein Projekt der konservativeren CDU, das Sie umsetzen möchten?

Wir haben beispielsweise bei der inneren Sicherheit klare Kante gezeigt – oft auch gegen Kritik der Koalitionspartner. Wir sind bei der Wirtschaftspolitik sehr klar und wehren uns gegen einen übergriffigen Staat. Wir wollen mit Maß und Mitte den Umbau zum klimaneutralen Industrieland gestalten. Beim Thema Werte und Normen sind wir offen: so auch bei der gendergerechten Sprache. Wir weisen aber das Überbetonen dieses Punktes zurück. Insgesamt haben wir damit eine gesunde Position.

Sie haben vor Wochen schon eine Kabinettsumbildung nach der Bundestagswahl ausgeschlossen. Bleibt es dabei?

Ich wüsste nicht, was die Arbeit der sächsischen Staatsregierung mit diesem Wahlergebnis zu tun hat. Viele Menschen hatten ein Problem mit dem Spitzenkandidaten der CDU.

Wie sehr fasst Sie das Wahlergebnis persönlich an?

Ich finde es schade, dass Sachsen so viele Möglichkeiten durch eine Wahl der AfD-Direktkandidaten vergeben hat. Es wurden Volksvertreter gewählt, von denen nur erwartet wird, dass sie populistisch agieren. Sollte das unser Anspruch sein? Ich glaube nicht! Wir müssen deswegen eine politischere Gesellschaft werden: Es braucht stärkeres Engagement in den demokratischen Parteien.

Von Kai Kollenberg