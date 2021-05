Sachsens Corona-Inzidenzen sind im Sinkflug 

Leipzig/Dresden

Sachsen befindet sich im freien Fall – zumindest was die Corona-Neuinfektionen anbelangt. Am Mittwoch errechnete das Robert-Koch-Institut für den Freistaat wöchentlich 47,2 neue Ansteckungen pro 100.000 Einwohnern (7-Tage-Inzidenz). „Das klingt sehr gut, aber diese Zahl täuscht auch ein Stück weit, weil über Pfingsten nicht alle Zahlen nachgemeldet wurden“, schränkte Sachsens Sozialminister Petra Köpping (SPD) zugleich ein. So könne es in den Folgetagen noch zu Nachmeldungen kommen und die Inzidenzen dann auch wieder etwas steigen.

Und dennoch: Einen landesweiten Wert unter Inzidenz 50 gab es das letzte Mal zu Beginn der zweiten Corona-Welle am 20. Oktober 2020 (48,6). Das ist genau 219 Tage her, in denen sich nachweislich mehr als 270.000 Sächsinnen und Sachsen mit dem Virus infiziert haben und mehr als 9300 von ihnen infolge ihrer Covid-19-Erkrankung gestorben sind. Die Dunkelziffer dürfte jeweils noch um Einiges höher sein. Es ist aber auch ein halbes Jahr, in dem in Sachsen viele Einschränkungen im täglichen Leben galten. Bleibt es bei der Unterschreitung der 100 sind die regional zum Teil noch geltenden Maßnahmen laut Infektionsschutzgesetz nun überall im Freistaat bald passé.

Dass die Infektionen sinken, ist inzwischen ein bundesweiter Trend. Überall in der Republik ist das Virus samt Mutationen seit Ende April spürbar auf dem Rückzug. In manchen Regionen ist der Status Quo aktuell auch noch erfreulicher. So rasant, wie sich die Corona-Pandemie allerdings zuletzt in Sachsen verabschiedete, gelang das bisher in keinem anderen Bundesland. Zum Vergleich: Noch vor drei Wochen lag die 7-Tage-Inzidenz im Freistaat bei 200, vor einer Woche wurden landesweit noch mehr als 100 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohnern festgestellt.

Das Phänomen des rasanten Sinkflugs lässt sich auch wissenschaftlich erklären: Ähnlich, wie ein exponentielles Wachstum Fallzahlen in kurzer Zeit vervielfachen kann – und Wissenschaftler deshalb immer wieder davor warnen – gibt es auch einen entsprechend schnellen Abfall, wenn sich die Neuinfektionen erheblich reduzieren. Das passiert immer dann, wenn nicht mehr jeder Infizierte statistisch gesehen auch einen weiteren ansteckt, die sogenannte Reproduktionszahl dauerhaft unter den Wert 1 sinkt. In Deutschland ist dies seit Ende April der Fall.

Exponentieller Abwärtstrend seit Ende März

In Sachsen sei der exponentielle Aufwärtstrend schon bereits Ende März gebrochen worden, sagt der Epidemiologe Professor Markus Scholz (Uni Leipzig). „Hierfür war nach unserer Einschätzung vor allem die flächendeckende Verfügbarkeit von Schnelltests sowie deren Implementation in Schulen und Betrieben verantwortlich.“ Der nun seit mehreren Wochen zu beobachtende deutliche Abfall lasse sich durch die Fortschritte bei der Durchimpfung erklären. „Die aktuelle erfreuliche Entwicklung ergibt sich also aus dem Zusammenspiel von bestehenden Maßnahmen, Schnelltests und zunehmender Durchimpfung. Auch die im Zusammenhang mit wärmeren Temperaturen stattfindende Verlegung von Aktivitäten ins Freie leistet einen kleinen Beitrag“, sagt Scholz.

Sachsens Musterschüler beim Begrenzen von Neuinfektionen ist in der dritten Welle eindeutig der Vogtlandkreis. „Sie erinnern sich: Das war einst der Landkreis mit der höchsten Inzidenz“, so Sozialministerin Köpping am Mittwoch. Am 26. März lag die Inzidenz in der Region beispielsweise noch bei 420 – Rekordwert bundesweit. „Durch zusätzliches Impfen, durch sehr viele Tests und durch die Disziplin der Bürgerinnen und Bürger“ sei eine Inzidenz von 18,1 erreicht worden, so Köpping weiter.

Erzgebirge halbiert Inzidenz in einer Woche

Deutlich kritischer war dagegen zuletzt noch die Situation im Erzgebirgskreis – der nun innerhalb von sieben Tagen von Inzidenz 200 unter den Grenzwert von 100 sank. In absoluten Zahlen bedeutet das eine Halbierung von wöchentlich 660 in der Region festgestellten Neuinfektionen auf aktuell etwa 330. Laut Sozialministerin Köpping sei es durchaus nachvollziehbar, dass Gesundheitsämter nach Monaten im Dauerstress nun auch mal etwas weniger akkurat Fallzahlen an die Landesuntersuchungsanstalt (LUA) übermittelten. „Aber wir brauchen natürlich Stabilität in den Meldungen, das haben wir heute auch nochmal den Landkreisen und kreisfreien Städten mitgegeben, damit wir mittelfristig Maßnahmen organisieren können – aber auch Erleichterungen anbieten können“, so die Sozialdemokratin.

Insgesamt sei der Rückgang der Infektionen aber vor allem auf das politische Handeln zurück zu führen. „Es wird ja immer gern bezweifelt, dass eine Corona-Schutzverordnung tatsächlich eine Wirkung hat. Aber die hat sie“, so Köpping. In allen drei Pandemie-Wellen habe sich nach dem Erlassen der Regeln gezeigt, dass die Infektionszahlen wieder sinken. „Es geht dabei immer um das Einschränken von Begegnungen und Kontakten.“ Trotz aller Kritik an den ergriffenen Maßnahmen: „Wenn man sieht, wie die Inzidenzen einmal waren und wie schnell sie jetzt gesunken sind, können wir als Bevölkerung auch stolz darauf sein.“

