Leipzig

Voraussichtlich bis zum Jahr 2032 wird Sachsens Bevölkerung unter vier Millionen Einwohner fallen. Bis 2060 leben nach verschiedenen Berechnungen des Statistischen Landesamtes in Kamenz dann noch zwischen 3,4 Millionen und 3,7 Millionen Menschen im Freistaat – ein Rückgang um neun bis 16 Prozent. Ende 2018 waren es 4,08 Millionen Einwohner.

Damit einhergehend setzt sich die Alterung der sächsischen Bevölkerung fort. So steigt das Durchschnittsalter auf bis zu 48 Jahre im Jahr 2060.

Dabei wird der Bevölkerungsrückgang auch weiterhin durch das Geburtendefizit bestimmt – trotz Nettozuwanderung aus anderen Teilen Deutschlands und dem Ausland. Die Statistiker gehen in ihren Berechnungen von einer moderaten Entwicklung der Lebenserwartung und einem stabilen Geburtenverhalten aus. Die Abweichungen in den Prognosen hängen mit unterschiedlichen Annahmen zum Wanderungssaldo zusammen.

Auch für Deutschland insgesamt wird von einer rückläufigen Bevölkerung bis 2060 um sechs bis zehn Prozent ausgegangen – auch der starke Zuwachs durch Flüchtlinge in den Jahren 2013 bis 2016 und die steigenden Geburtenzahlen ändern nichts am grundsätzlichen bundesweiten Trend, den die Statistik schon seit etlichen Jahren feststellt. Im Vergleich dazu nimmt die sächsische Bevölkerung stärker ab. Diese Entwicklung verläuft aber im Vergleich zu den anderen neuen Bundesländern am moderatesten.

Aktuell hat Deutschland 83 Millionen Einwohner. Im Jahr 2018 lebten in Deutschland 51,8 Millionen Menschen im erwerbsfähigen Alter zwischen 20 und 66 Jahren.

Von Andreas Dunte