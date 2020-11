Sachsens Ex-Staatskanzleichef Beermann wird Professor

Mittweida

Die Hochschule Mittweida (50 Studiengänge, rund 6000 Studierende) schmückt sich künftig mit einem bekannten Namen. Sachsens Ex-Staatskanzleichef Johannes Beermann (59) wurde zum Honorarprofessor bestellt. Für den CDU-Politiker, der von 2008 bis 2014 im Kabinett von Ministerpräsident Stanislaw Tillich ( CDU) als Staatskanzleichef viele Strippen zog, ist es quasi ein öffentliches Comeback im Freistaat. Seit 2015 sitzt der promovierte Jurist im Vorstand der Bundesbank in Frankfurt/Main. In Mittweida übernimmt Beermann die Honorarprofessur „Public Affairs and Finance“ (Öffentliche Angelegenheiten und Finanzen).

Beermann, so teilte die Hochschule mit, werde Vorlesungen halten. Honorarprofessoren arbeiten in der Regel nebenberuflich und honorarfrei. „Ich bin stolz, dass wir Johannes Beermann nun dauerhaft als Lehrenden an unserer Hochschule gewonnen haben“, sagte Rektor Ludwig Hilmer anlässlich der Berufung. Er habe als Verantwortlicher in Politik und Wirtschaft jahrzehntelange Erfahrung und innerste Einblicke in wesentliche Entscheidungsfelder.

Für Beermann ist die Hochschulstadt in Mittelsachsen kein geografisches Neuland. In Mittweida ist er seit mehreren Jahren als Gastdozent tätig. Zudem war er als Staatskanzleichef für die Medienpolitik im Freistaat zuständig und hatte zur Hochschule, die auf moderne Medienausbildung spezialisiert ist, gute Drähte. Ihn habe besonders die innovative und anwendungsbezogene Medienausbildung immer wieder begeistert, so der Bundesbanker bei der Überreichung der Ernennungsurkunde. „Jetzt als Professor kann ich mit jungen Leuten an weiteren Themen arbeiten“, sagte er. Mit seiner ersten Life-Vorlesung muss sich Beermann aber noch gedulden. Wie alle anderen sächsischen Hochschulen setzt Mittweida in Corona-Zeiten auf Online-Lehre.

