Es kommt nicht häufig vor, dass ein sächsischer Finanzminister seine Kabinettskolleginnen und -kollegen öffentlich derart Maß nimmt: Hartmut Vorjohann (CDU) erteilt nahezu allen milliardenschweren Wünschen aus den Ministerien eine Absage. Im LVZ-Interview kündigt er für den Doppelhaushalt 2023/24 an: Mit ihm seien weitere Stellenaufstockungen und auch neue Förderprogramme nicht zu machen.

Herr Vorjohann, was haben Sie gedacht, als Sie sich die Wunschliste Ihrer Kolleginnen und Kollegen aus den anderen Ressorts durchgelesen haben? Verbringen Sie seitdem schlaflose Nächte?

Ich verbringe manchmal terminbedingt kurze Nächte. Aber die Zeit, die mir zum Schlafen bleibt, nutze ich auch dafür. Als die Wunschlisten auf meinen Tisch kamen, habe ich mich allerdings gewundert, dass anscheinend alles, was den Kolleginnen und Kollegen durch die Herzen und die Köpfe ging, aufgeschrieben wurde. Objektiv ist klar, dass es so nicht geht und nicht finanzierbar ist.

Wir sprechen über zusätzlich 6700 Stellen und 7,8 Milliarden Euro – ist so etwas schon einmal im Freistaat vorgekommen?

Bei den letzten Haushaltsverhandlungen waren die Forderungen nicht so immens. Ich hätte mir schon gewünscht, dass die aktuelle Situation berücksichtigt wird. Deshalb bin ich sehr überrascht gewesen, dass Geld in Größenordnungen ausgegeben werden soll, als gebe es kein Morgen.

Haben Sie Ihre Kolleginnen und Kollegen schon maßgenommen?

Im Kabinett habe ich klar darauf hingewiesen, dass das so nicht möglich sein wird. Freiwillig lässt wahrscheinlich niemand von seinen Forderungen ab. Hinzu kommt noch: Bei drei Koalitionspartnern wird sich natürlich beäugt, wer wie viel bekommt.

Zur Person Hartmut Vorjohann (58) ist seit Dezember 2019 sächsischer Finanzminister. Der gebürtige Westfale hat zwei Diplome: als Volkswirt sowie als Politologe. Zwischen 1992 und 2000 war er in der Stadtverwaltung Leipzig tätig, zuletzt als Amtsleiter der Kämmerei. Nach einer Zwischenstation bei einem privaten Beratungsunternehmen für den öffentlichen Sektor wurde Vorjohann in Dresden Beigeordneter für Finanzen und Liegenschaften (2003 bis 2016) und später für Bildung und Jugend (2017 bis 2019). Im Jahr 2005 trat der bis dahin Parteilose in die CDU ein. Vorjohann ist verheiratet und hat zwei Kinder.

Bei welchen Koordinaten soll der Haushalt für 2023 und 2024 letztlich landen?

Bei den Einnahmen könnten wir bei 22 Milliarden Euro pro Jahr liegen – das wäre dann der Maßstab für die Ausgaben. Aber Vorsicht: Diese Zahl beruht auf der optimistischen Steuerschätzung von November. Am 12. Mai, mit der nächsten Steuerschätzung, wird die Welt wahrscheinlich anders aussehen. Das heißt, wir müssen mit den Ausgaben nach unten. Damit ist aus meiner Sicht auch kein Geld für noch mehr Förderprogramme vorhanden.

Wie preisen Sie die prognostizierte Inflation ein? Immerhin sprechen wir bei dem angedachten Haushaltsvolumen von einem Milliarden-Minus, das droht.

Das Minus bereitet mir in der Tat große Sorgen. Das Wachstum wird geringer ausfallen und die Steuerschätzung im Mai wird wahrscheinlich auch schlechter als vor einem halben Jahr sein. Und die Inflation wird sich sowohl bei den Einnahmen als auch bei den Ausgaben auswirken. Das Problem ist, dass aufgrund einer nicht mehr so gut laufenden Wirtschaft die Steuereinnahmen insgesamt zurückgehen. Daher müssen wir kleinere Brötchen backen.

An welche Positionen denken Sie, wenn Sie vom Streichen sprechen?

Der Finanzminister legt den einzelnen Ministerien keine Streichliste vor. Ich kann nur darauf hinweisen, dass es weniger Geld geben wird. Eines ist doch klar: Wir können nicht mehr Geld ausgeben als wir einnehmen.

Werden die Häuser das gleiche Volumen wie zuletzt erhalten?

Bislang sind wir von konstanten Finanzvolumen ausgegangen. Doch ich gehe davon aus, dass es nach der Mai-Steuerschätzung Abstriche geben wird. Dann werden die Gespräche für alle Beteiligten noch schwieriger.

Vor einigen Jahren war davon die Rede, dass Sachsen seine Landesdiener auf 70.000 Stellen reduzieren will. Davon wurde sich zwar inzwischen verabschiedet. Doch was ist Ihre rote Linie?

Im Verwaltungsapparat darf es eigentlich keine einzige neue Stelle geben. Mit dem Start der Dreier-Koalition im Jahr 2019 haben wir bereits einen Sündenfall begangen und Hunderte neue Stellen geschaffen. Andere Bundesländer sind da viel bescheidener. Gleichzeitig muss man wissen: Es gibt häufig gar nicht die Menschen für die freien Stellen. In der sächsischen Verwaltung sind rund 6000 Stellen nicht besetzt.

Es haben aber auch das Innen- und das Kultusministerium eine erhebliche Stellenaufstockung angemeldet. Sprich, wird es mehr Stellen für Lehrer und Polizisten geben?

Hier müssen wir unterscheiden. Wenn es mehr Schüler gibt, muss es natürlich auch mehr Lehrer geben. Die entscheidende Frage wird sein, diese Stellen überhaupt zu besetzen. Im Fall der Polizei muss ich dagegen sagen: Wir finanzieren bereits 1000 zusätzliche Stellen, von denen ein Teil noch in der Ausbildung ist. Die müssen ja erstmal fertig werden und können erst dann ihre Wirkung entfalten. Außerdem sprechen die Kriminalitätsstatistiken der vergangenen Jahre auch nicht für mehr Polizisten. Deshalb stehe ich weiteren Stellen bei der Polizei mehr als skeptisch gegenüber.

Der Freistaat hat zusätzliche Kosten durch Folgen des Ukraine-Krieges. Denken Sie an einen Nachtragshaushalt oder ähnliches?

Einen Nachtragshaushalt wird es nicht geben. Diese höheren Kosten, beispielsweise fürs Heizen und auch für Sprit, müssen in den Ministerien aufgebracht werden. Das ist bei jedem von uns zu Hause auch so: Die Familienkasse ist nun mal begrenzt.

Sachsen hat die niedrigste Pro-Kopf-Verschuldung in Deutschland. Theoretisch wäre also noch Spielraum vorhanden, etliche Vorhaben über Kredite oder andere Wege zu finanzieren.

Sie sagen es: Es ist eine rein theoretische Debatte. Erstens haben wir das Schuldenverbot, also das Verbot die klassischen Staatsaufgaben über Kredit zu finanzieren. Und zweitens war stets das solide Haushalten der sächsische Markenkern – und dabei wird es mit mir auch bleiben. Einen politischen Wettstreit muss es mit Inhalten geben und nicht nur mit Geldgeschenken.

Was meinen Sie damit?

Politiker und Parteien liefern sich in Wahlkämpfen immerzu einen Wettlauf, wer am meisten verspricht. Das ist ein Überbietungswettkampf in Versprechen, weil man meint, Wählerstimmen quasi erkaufen zu können. Dummerweise muss dann aber derjenige dafür bezahlen, der diese oder jene gewählt hat: Der Bürger ist ja der Steuerzahler. Deshalb ist die Politik häufig in Kredite geflüchtet. Aber der Kredit muss vom zukünftigen Steuerzahler bedient werden. In Deutschland – und auch in Sachsen – haben wir aus diesem Grund die Schuldenbremse eingeführt. Jetzt darüber zu diskutieren, diese Spielregel außer Kraft zu setzen, halte ich für gefährlich.

Als Ministerpräsident Kretschmer Sie ins Kabinett geholt hat, wurden Sie von ihm als „Ermöglichungsminister“ bezeichnet. Wenn man Sie reden hört, drängt sich eher der Eindruck auf, Sie würden in der Analogie Ihres Vor-Vorgängers, dem „Mr. Njet“ Unland, stehen.

Ein Unterschied ist: Ich bin kein Freund davon, riesige Rücklagen anzusammeln, so wie es in der Vergangenheit häufig gewesen ist. Meines Erachtens muss das Geld wieder auf die Straße, wenn man das so salopp sagen kann. Deshalb haben wir viele Investitionen der vergangenen Jahre – ob in Schulen, Polizeireviere oder Hochschulen – aus Rücklagen bezahlen können. Doch die sind jetzt größtenteils aufgebraucht und ich glaube nicht, dass wir in Zukunft wieder einmal solche Summen ansparen können. Deshalb muss ich bei meinen Kolleginnen und Kollegen auch mal der Spielverderber sein.

Von Andreas Debski