Neue Aufgabe in der Familienpolitik - Sachsens First Lady wird Führungskraft in Ministerium: „Eigenständigkeit ist wichtig“

Nach zwei Jahren am Dresdner Uniklinikum kehrt Annett Hofmann, Lebensgefährtin von Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU), als neue Referatsleiterin ins Sozialministerium zurück.