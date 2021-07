Leipzig

Die Diskussion um einen neuen Namen für den Flughafen Leipzig/Halle nimmt Fahrt auf: Nach der FDP und der SPD setzt jetzt auch die Bürgerallianz Sachsen eine eigene Namensmarke – und schlägt Kurt Masur vor. Leipzig sollte – analog zum Wendeherbst 1989 – auch jetzt mutig sein und einen herausragenden Kulturschaffenden anstelle eines Politikers als Namenspatron wählen, fordert Steffen Große, der Vorsitzende der Bürgerallianz. Der 2015 verstorbene Masur sei weltweit bekannt und geachtet, kam aus der Region und habe so auch starke Identifikationswirkung. Als Vorbild könne Liverpool mit seinem John-Lennon-Airport gelten.

SPD und FDP haben eigene Favoriten für Flughafen-Umbenennung

Die sächsische SPD hatte sich am Wochenende per Parteitagsbeschluss für eine Umbenennung des Flughafens Leipzig/Halle ausgesprochen. Die Sozialdemokraten haben Anton Wilhelm Amo als neuen Namensgeber vorgeschlagen: Der ehemalige Sklave aus Ghana war im 18. Jahrhundert der erste bekannte Philosoph und Rechtswissenschaftler afrikanischer Herkunft in Deutschland. Dagegen dringt die FDP seit Langem, den Flughafen nach dem ehemaligen deutschen Außenminister Hans-Dietrich Genscher (FDP) zu benennen, der aus Halle stammte.

Vorschläge haben kaum Chancen auf Umsetzung

Die Hürden für eine Umbenennung sind allerdings hoch – deshalb haben wohl sämtliche Vorschläge kaum Chancen auf eine Umsetzung. Grundsätzlich seien die Gremien der Mitteldeutschen Flughafen AG sowie der Flughafen Leipzig/Halle GmbH zuständig, also der Aufsichtsrat beziehungsweise die Gesellschafterversammlung, erklärt das zuständige sächsische Finanzministerium für den Freistaat. Dort müsste es letztlich eine entsprechende Mehrheit geben.

Sachsen ist mit 77,29 Prozent der mit Abstand größte Anteilseigner an der Mitteldeutschen Flughafen AG, die wiederum 94 Prozent am Flughafen Leipzig/Halle hält. Der Nutzen für eine Umbenennung müsse klar erkennbar sein, erklärt das Finanzministerium – „noch dazu vor dem Hintergrund der Herausforderungen aufgrund der wirtschaftlichen Folgen durch die Corona-Krise für alle Flughäfen“.

Flughafen Dresden soll Biedenkopf als Namenspaten bekommen

Die Bürgerallianz will es aber nicht bei einer Umbenennung des Flughafens Leipzig/Halle bewenden lassen: Auch der Dresdner Airport soll einen neuen Namen erhalten. „Es wäre eine Auszeichnung für den Standort und Anerkennung für die Person gleichermaßen, den Flughafen in Dresden nach dem ersten sächsischen Ministerpräsidenten nach der friedlichen Revolution, Kurt Biedenkopf, zu benennen“, schlägt Steffen Große vor.

Von Andreas Debski