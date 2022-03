Sachsens Frauen bei Lohn und Karriere noch immer im Hintertreffen

Leipzig

Die gute Nachricht: Sachsen hat laut der Bundesarbeitsagentur deutschlandweit die höchste Beschäftigungsquote bei Frauen. Die Unternehmen würden von der „hohen Erwerbsneigung und beruflichen Qualifikation der Frauen“ im Freistaat profitieren, erklärte Klaus-Peter Hansen, Vorsitzender der Geschäftsführung der Agentur für Arbeit in Sachsen am Montag. Auch in den anderen Ost-Ländern ist die Quote hoch: Thüringen (63,2 Prozent), Brandenburg (63 Prozent), Sachsen-Anhalt (62,7 Prozent) und Mecklenburg-Vorpommern (61,5 Prozent). Die niedrigsten Quoten gibt es in Bremen (52,3 Prozent) und im Saarland (54,2 Prozent).

Frauen verdienen immer noch weniger

Die schlechte Nachricht: Frauen verdienen in Sachsen immer noch weniger als ihre männlichen Kollegen. Dabei ist der Abstand im Osten wesentlich geringer als im Westen. Im Vergleich zum Bundesschnitt von 18 Prozent, sind es in Sachsen laut Statistischem Bundesamt rund 7 Prozent und in Thüringen rund 6 Prozent Unterschied beim Bruttostundenverdienst. „Der Equal Pay Day (Gleicher-Lohn-Tag, d. Red.) zeigt in diesem Jahr erneut auf, wie weit wir von der tatsächlichen Gleichstellung von Mann und Frau entfernt sind“, mahnte deshalb die sächsische SPD-Vizechefin Hanka Kliese am Montag. Bis zu diesem Tag arbeiteten Frauen in diesem Jahr aufgrund der Lohndifferenz quasi für umsonst.

Die Erhöhung des Mindestlohns ab 1. Oktober 2022 auf 12 Euro bedeute für viele Frauen in Sachsen eine Gehaltserhöhung, so Kliese, die auch gleichstellungspolitische Sprecherin ihrer Fraktion ist. Denn eine große Zahl arbeite im Niedriglohnbereich. Mindestens genauso wichtig aber seien Tarifverträge in möglichst vielen Unternehmen. Das sieht auch ihre Kollegin Lucie Hammecke (Grüne) so: „Ungleich verteilte Sorgearbeit, schlechtere Bezahlung, Altersarmut oder die mangelnde Versorgungslage bei Schwangerschaftsabbrüchen sind nur einige der Baustellen, mit denen Feminismus heute konfrontiert ist.“

Nicht mal jede vierte Führungskraft deutschlandweit weiblich

Die Sprecherin für Frauen und Gleichstellung der Thüringer SPD-Landtagsfraktion, Cornelia Klisch, warnt zum Internationalen Frauentag: „Frauen sind weiterhin seltener in Top-Positionen, obwohl sie im Vergleich ein höheres Niveau bei schulischer und beruflicher Qualifikation erreichen.“ Mehr noch: „Die Fortschritte, die mühsam über Jahre in Sachen Gleichstellung aufgebaut wurden, sind nach zwei Jahren Pandemie bedroht.“

Dennoch nehmen die neuen Bundesländer in Sachen Gleichberechtigung nach wie vor eine Vorreiterrolle ein. In Sachsen liegt die Frauenquote in Führungspositionen derzeit bei 27,9 Prozent und damit genauso hoch wie in Mecklenburg-Vorpommern. Dies ergab eine Auswertung des Informationsdienstleisters CRIF. Brandenburg liegt mit 29,6 Prozent bundesweit an der Spitze, Thüringen (26,4 Prozent) und Sachsen-Anhalt (26,0 Prozent) landen ebenfalls über dem Bundesschnitt von 24,1 Prozent.

Nachholbedarf haben dagegen vor allem Bremen (19,7 Prozent), Baden-Württemberg (22,3 Prozent) und Hamburg (22,9 Prozent). Dabei profitieren Betriebe ganz offensichtlich von weiblichen Führungskräften: Hinsichtlich Bonität und Zahlungsfähigkeit sind frauengeführte Unternehmen nämlich führend. Bei Unternehmen mit lediglich Frauen auf Entscheider-Ebene ist das Insolvenzrisiko niedriger, als bei Unternehmen, die ausschließlich von Männern geführt werden.

Höchste Quote im Gesundheitswesen

In der Analyse der Branchen liefert das Gesundheitswesen mit einer Frauenquote von 36,9 Prozent den höchsten Wert. Aber auch im Handel (26,2 Prozent) und im Verlagswesen (24,4 Prozent) nehmen Frauen überdurchschnittlich häufig Führungspositionen ein. Wenige Frauen an der Spitze sind indes im Baugewerbe (9,7 Prozent), im Maschinenbau (9,8 Prozent) und in der Energieversorgung (11,2 Prozent) beschäftigt. In keinem Wirtschaftszweig verdienen Frauen mehr als Männer.

Susanne Scheidereiter sagt für die Linke in Sachsen, Alleinerziehende, Menschen in pflegenden sowie erziehenden Berufen, im Dienstleistungssektor und ähnlichen Sektoren wurden in der Corona-Pandemie an die Grenzen der Belastung gebracht. „Frauen sind bekanntlich überdurchschnittlich oft in den erwähnten Personengruppen vertreten und daher stärker von der Pandemie betroffen“, so Scheidereiter.

Ifo-Institut sieht eher Rückschritte

Das ifo-Institut sieht in Sachen Gleichberechtigung und Chancengleichheit derweil bundesweit eher Rückschritte. „Da Frauen in anderen Ländern stärker aufgeholt haben, ist Deutschland beim Thema Gleichstellung im internationalen Vergleich sogar zurückgefallen“, sagt Ifo-Forscherin Britta Rude. Im jährlich erhobenen Global Gender Gap Report des Weltwirtschaftsforums lag Deutschland 2021 auf Rang 11 von insgesamt 156 Ländern. Im Jahr 2006 rangierte Deutschland noch auf Platz 6.

Von Roland Herold