Brief an Kretschmer „skandalös und peinlich“ - Sachsens Freie Wähler vor Zerreißprobe: Scharfe Kritik an Landeschef Große

Am Montag verfasste Steffen Große, Landeschef der Freien Wähler, einen Brief an Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) und forderte ihn auf, den Corona-Lockdown unverzüglich zu beenden. Das Schreiben trifft bei anderen Parteimitgliedern nicht auf Zustimmung.