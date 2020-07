Sachsens Freizeitparks im Überblick

Leipzig

Ob Achterbahn oder Bootstour, Märchenwald, Schiffschaukel oder Sehenswürdigkeiten im Miniatur-Format – Freizeitparks locken große und kleine Gäste. Sachsen hat ganz unterschiedliche Parks im Angebot – für Adrenalinjunkies und solche, die es eher gemütlich angehen.

Belantis

Insel der Ritter, Land der Grafen, Strand der Götter – der Freizeitpark Belantis erstreckt sich über Themenwelten für Abenteurer, Wasserratten und Neugierige, die ihren Wissensdurst stillen wollen. Besucher können eine gemütliche Bootstour machen, sich in Achterbahn und Wildwasserbahn wagen oder aber in verschiedenen Attraktionen den Freizeitpark von oben betrachten. Tickets gibt es aktuell ausschließlich online ab 25,90 Euro. Kinder unter vier Jahren kommen kostenfrei rein, müssen aber angemeldet werden.

Elbe-Freizeitland Königstein

Eine Attraktion der Sächsischen Schweiz ist das Elbe-Freizeitland Königstein. Die Hochbahn Sky-Rail ermöglicht Besuchern einen Blick auf die gesamte Anlage und das Panoramabild der Elbe. Im Erlebnislabyrinth sind Besucher gefragt, den richtigen Weg zum Klettergarten zu finden. Danach geht es zum Aussichtsturm; zum Abschluss der Klettertour wartet die 15 Meter hohe Freifall-Rutsche auf die Abenteurer. Außerdem bietet das Elbe-Freizeitland Königstein Mini-Gokart, eine Falkner-Show, Minigolf und noch viel mehr. Tickets gibt es ab 9 Euro.

Erlebniswelt SteinReich

Inmitten der Sächsischen Schweiz empfängt die Erlebniswelt SteinReich die ganze Familie. Kleine und große Gäste können in dem Familienpark regionalen Märchen, Sagen und Geschichten auf die Spur gehen und so Lernen mit Spiel- und Rätselspaß verbinden. Die fantasievollen Geschichten werden aber nicht nur nacherzählt, sondern können hautnah erlebt werden: An verschiedenen naturnahen Erlebnisstationen können die Besucher die Mythen, Sagen und Legenden kennenlernen und selbst zum Abenteuer werden. So können Parkgäste etwa auf Tuchfühlung mit Miniziegen gehen und die Sage „Bestrafte Querkse“, die sich hinter dieser Erlebnisstation verbirgt, näher erkunden. Neben Schatzkeller, Sagenhöhle und jeder Menge Action ergänzt das parkeigene Museum das Angebot. Hier können Besucher in aller Ruhe historische Originale bestaunen und noch tiefer in die Märchenwelt eintauchen. Tickets gibt’s zurzeit ausschließlich online: 4,50 Euro für Erwachsene, 3 Euro für Kinder ab vier Jahre.

Freizeitanlage Syratal

Im westlichen Teil Sachsens erwartet Familien und Kinder die Freizeitanlage Syratal mit einem besonderen Highlight: der Parkeisenbahn. Auf der Minicar-Anlage können Kinder in echten, wenn auch sehr kleinen, Autos auf 5000 Quadratmetern erste Erfahrungen im Straßenverkehr sammeln. Im Streichelzoo können Tierfreunde Ponys streicheln und Ziegen füttern. Außerdem wird eine Minigolfanlage geboten. Der Eintritt ist kostenfrei, für die einzelnen Angebote werden allerdings Kosten erhoben (Beispiele: 1 Fahrt mit dem Minicar: 1,90 Euro; 1 Runde Minigolf für Erwachsene 2,50 Euro)

Freizeitpark Plohn

Ein feuerspeiender Drache, das Rapunzelkarussell, die Wichtelbahn im Zwergenland und weitere Attraktionen locken in den Märchenwald des Freizeitparks Plohn. Im Dinoland entdecken Besucher bei einer Floßfahrt die Urzeit, begeben sich auf Feuersteins Reise und können den Freefall-Tower testen. Im Oldtimerpark empfangen Kinderschiffschaukel und -achterbahn kleine Gäste. Wildwasserbahn mit Geisterbahn, Holzmichl-Villa und Deutschlands größtes Baumhaus versprechen Action pur. Das war aber längst nicht alles. Hinzu kommen Westernstadt, Plohnidorf und Naturpark. Alles in allem: mehr als 80 Attraktionen in acht Themenwelten. Tickets kosten 29,50 Euro für Erwachsene, 26 Euro für Kinder (bis 4 Jahre kostenlos). Aktuell sind diese nur online erhältlich.

Miniaturpark Klein-Erzgebirge

Mehr als 210 handgefertigte Modelle von regionalen Bauwerken und der Landschaft des Erzgebirges verbergen sich hinter den Toren der Miniaturpark Klein-Erzgebirge in der sächsischen Kleinstadt Oederan. Hinzu kommen mehr als 1300 detailreiche Figuren und Objekte, die das Klein-Erzgebirge vervollständigen. Das Spektrum der Sehenswürdigkeiten reicht vom Wasserschloss Klaffenbach über die Burgruine Ringethal bis hin zur Kirche Perštejn, die sich im tschechischen Teil des Erzgebirges befindet – das Ganze auf einer insgesamt 17.000 Quadratmeter großen Parkfläche. Teilweise können sich die aus Holz gefertigten Figuren und Objekte sogar bewegen. Erwachsene zahlen 10 Euro Eintritt, Kinder zwischen 4 und 14 Jahre zahlen die Hälfte.

Miniaturpark Kleine Sächsische Schweiz

In Wehlen nahe Pirna verbirgt sich mit dem Miniaturpark Kleine Sächsische Schweiz ein familienfreundliches Ausflugsziel, das auf einer 8000 Quadrameter großen Parkfläche allerlei Sehenswertes im Miniaturformat zeigt – darunter die eindrucksvollen Felsformationen des Malerwegs, Gebäudemodelle und Modellgewässer. Neben Bauwerken und Sehenswürdigkeiten präsentiert der Miniaturpark die Landschaft der Sächsischen Schweiz in liebevoller Kleinstarbeit. Das Besondere: Die Modelle der Felsen, Flüsse und Seen werden aus dem heimischen Elbsandstein aufwendig gefertigt. Abseits der Sandsteinmodelle ermöglicht die Schauwerkstatt einen Blick hinter die Kulissen und zeigt die Arbeit eines Steinbildhauermeisters. Wer selbst Hand anlegen möchte, ist in der Kreativwerkstatt richtig. Für die kleinen Gäste steht mit der „Goldwaschanlage“ ein weiteres Abenteuer bereit. Ein spannendes Erlebnis für Klein und Groß ist eine Fahrt mit der ersten deutschen Miniatur-Bergbahn, die auf einer 900 Meter langen Strecke durch eine eindrucksvolle Felslandschaft zu einer Aussichtsplattform fährt. Tickets kosten für Erwachsene 10 Euro, Kinder zwischen 3 und 14 Jahre zahlen 7 Euro.

Saurierpark Kleinwelka

Original nachempfundene Dinosauriermodelle gibt es im Saurierpark Kleinwelka zu sehen. Mehr als 200 lebensgroße Modelle der Urzeittiere und -menschen sind in dem Abenteuerpark zu Hause. In der Freilandausstellung werden verschiedene Szenen des Lebensalltags aus der Urzeit nachgestellt – umrahmt von einer urwaldartigen Pflanzenwelt. Im Kletter-Urwald können Besucher dem Brachiosaurus direkt in die Augen schauen und in luftiger Höhe zahlreiche Hindernisse überwinden. Abkühlung an heißen Sommertagen liefert der Galaktische Nebel mit seinen Fontänen, Wasserspielen und einem Geysir. Tickets sind aktuell nur online erhältlich. Erwachsene zahlen 15 Euro, Kinder ab 4 Jahren zahlen 11 Euro, Jüngere kommen kostenfrei rein.

Sonnenlandpark Lichtenau

Der Sonnenlandpark Lichtenau nördlich von Chemnitz bietet Attraktionen für die ganze Familie und lädt mit seinen Freizeitangeboten zu gemütlichen Familientagen ein. Schon aus weiter Entfernung lässt sich der Park dank seines Riesenrades ausmachen, von dem aus man einen weiten Ausblick auf die Landschaft des Erzgebirges hat. Hoch hinaus geht es auch im Kletterparadies, einem Abenteuerspielplatz für kleine Bergsteiger. Rasanten Fahrspaß erleben Kinder auf der Kinder-Quad-Bahn. An heißen Tagen sorgen ein Nautic Jet, ein Wasserspielplatz und Kinder-Flöße sowie andere Wasser-Attraktionen für Erfrischung. Tierische Momente kann die ganze Familie im Eselgehege und bei den freilaufenden Sikahirschen genießen. Besucher ab 4 Jahre zahlen 15 Euro Eintritt.

